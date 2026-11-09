मिठाईवर लावलेली चांदी कशी बनवले जाते?

Mansi Khambe
काजू कतली, बर्फी, पेडा आणि इतर मिठाईंवर चांदी लावल्याचे दिसून येते. पण हे खरंच चांदीचे आहे का? ते कसे बनवले जाते? आणि ही चांदी मांसाहारी आहे का? असे प्रश्न पडतात.
Silver Leaf on Sweets
ESakal
पारंपरिक पद्धतीनुसार मिठाईंवर लावलेली ही चांदी प्राण्यांच्या कातड्यांमध्ये ठेवून ठोकली जात असे. यामुळेच काही लोक याला मांसाहारी मानतात. पण खरं तर हे मांसाहारी नाही.
Silver Leaf on Sweets
ESakal
सध्या खाद्य-दर्जाच्या कॅल्शियम पावडरचा लेप दिलेल्या, खास तयार केलेल्या कागद किंवा पॉलिस्टरच्या पत्र्यांमध्ये चांदी ठोकून आता ती तयार केली जाते. या कामासाठी आता यंत्रांचा वापर केला जात आहे.
Silver Leaf on Sweets
ESakal
मिठाईंवरील चांदीचे काम तयार करण्यासाठी, चांदीचा एक लहान तुकडा अनेक थरांमध्ये ठेवला जातो. त्यानंतर त्याला सतत आणि नियंत्रितपणे ठोकले जाते, जेणेकरून धातूचा विस्तार होऊन त्याचा एक अतिशय पातळ पत्रा तयार होतो.
Silver Leaf on Sweets
ESakal
ही प्रक्रिया हातोड्यांच्या साहाय्याने हाताने किंवा उपकरणांच्या मदतीने केली जाऊ शकते. तयार झालेले काम इतके नाजूक असते की, ते हाताळताना आणि मिठाईवर लावताना अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक असते.
Silver Leaf on Sweets
ESakal
मिठाईंवरील ही चांदी मिठाई सजवण्यासाठी लावली जाते. पारंपरिक समजुतींनुसार चांदीचे काही फायदे मानले जातात, परंतु सजावटीसाठी लावलेला पातळ थर हा आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे असे मानण्यासाठी पुरेसा नाही.
Silver Leaf on Sweets
ESakal
जर तुम्हाला प्राण्यांवर आधारित उत्पादन पद्धती टाळायच्या असतील, तर तुम्ही चांदीचे काम न केलेली मिठाई खरेदी करू शकता किंवा विक्रेत्याकडून लेबलवर लिहिलेली विशिष्ट माहिती मागू शकता.
Silver Leaf on Sweets
ESakal