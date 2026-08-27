साखरेचे छोटे दाणे कारखान्यात कसे तयार होतात?

Sandip Kapde

साखर

ऊसापासून मिळालेल्या रसावर प्रक्रिया करून साखरेची निर्मिती सुरू होते.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

शुद्धीकरण

उसाच्या रसातील माती, तंतू आणि इतर अशुद्धी वेगळ्या करून रस स्वच्छ केला जातो.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

आटवणे

स्वच्छ केलेला रस मोठ्या यंत्रांमध्ये गरम करून त्यातील पाण्याचा अंश कमी केला जातो.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

पाक

रस घट्ट होत जातो आणि त्याचे साखरेच्या पाकात रूपांतर होते.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

स्फटीकरण

या पाकाला नियंत्रित पद्धतीने थंड केल्यावर त्यामध्ये साखरेचे बारीक स्फटिक तयार होऊ लागतात.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

बीज

साखरेचे स्फटिक योग्य आकारात वाढण्यासाठी पाकामध्ये अतिशय बारीक साखरेचे कण मिसळले जातात.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

वाढ

हे कण पाकातील साखर स्वतःभोवती जमा करून हळूहळू मोठे स्फटिक बनवतात.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

विभाजन

साखरेचे स्फटिक आणि उरलेला पाक सेंट्रीफ्यूज मशीनच्या मदतीने वेगळे केले जातात.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

वाळवणे

वेगळे झालेले साखरेचे दाणे गरम हवेने वाळवून त्यातील ओलावा कमी केला जातो.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

पॅकिंग

शेवटी साखरेचे तयार दाणे तपासून वजन केले जातात आणि पॅकेटमध्ये भरून बाजारात पाठवले जातात.

Sugar crystals being processed and separated during the industrial sugar manufacturing process.

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esakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात महाराष्ट्रात 'साखर' होती का? 

shivaji maharaj | esakal
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