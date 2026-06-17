एक चूक जीवावर बेतू शकते! खरी आणि बनावट व्हिस्की कशी ओळखाल? जाणून घ्या प्रक्रिया...

Vrushal Karmarkar
पार्टीप्रेमी आणि मित्रांसोबत एकत्र जमण्याचा आनंद घेणाऱ्यांची कमतरता नाही. त्यामुळे व्हिस्की हे सर्वाधिक पसंतीचे मद्य आहे. बनावट आणि भेसळयुक्त दारूची बाजारपेठही तेजीत आहे.
whisky authenticity check
ESakal
नफेखोर ब्रँडेड बाटल्यांमध्ये बनावट दारू विकायला मागेपुढे पाहत नाहीत. म्हणून बाटली उघडून पिण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासणे शहाणपणाचे आहे.
whisky authenticity check
ESakal
तंत्रज्ञानाच्या या युगात खरे आणि खोटे यातील फरक ओळखणे खूप सोपे आहे. बहुतेक मोठ्या आणि सुप्रसिद्ध मद्य कंपन्या त्यांच्या बाटल्यांवर एक विशिष्ट बारकोड किंवा क्यूआर कोड देतात.
whisky authenticity check
ESakal
तुम्हाला शंका असल्यास, व्हिस्की खरेदी करण्यापूर्वी तुमच्या स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याने हा कोड स्कॅन करा. जर ते अस्सल आणि मूळ असेल.
whisky authenticity check
ESakal
तर ऑथेंटिक कोड तुम्हाला थेट ब्रँडच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा ऑथेंटिक डेटाबेसवर घेऊन जाईल. जिथे तुम्हाला बाटलीबद्दलची सर्व माहिती सहज मिळेल. जर कोड स्कॅन झाला नाही, तर काहीतरी गडबड आहे.
whisky authenticity check
ESakal
शुद्धता तपासण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे फेक शेक टेस्ट. हे करण्यासाठी, व्हिस्कीची बाटली हातात घेऊन ती जोरात हलवा आणि मग तयार होणाऱ्या बुडबुड्यांचे निरीक्षण करा.
whisky authenticity check
ESakal
जर व्हिस्की खरी असेल, तर बुडबुडे खूप लहान असतील आणि काही सेकंदातच नाहीसे होतील. मात्र, जर मद्य बनावट असेल, तर फेस बराच वेळ बाटलीत टिकून राहील आणि मद्याचा रंग गढूळ होईल.
whisky authenticity check
ESakal
बनावट करणारे अनेकदा जुन्या, खऱ्या बाटल्या स्वच्छ करून त्यात बनावट दारू भरतात. त्यामुळे, दारू खरेदी करताना बाटलीचे झाकण आणि त्यावरील उत्पादन शुल्क सील काळजीपूर्वक तपासणे महत्त्वाचे आहे.
whisky authenticity check
ESakal
जर झाकण थोडे जरी सैल वाटत असेल, सहज फिरत असेल किंवा सील तुटलेले असेल, तर ती खरेदी करणे टाळा. तसेच, बाटलीवरील लेबलकडे बारकाईने लक्ष द्या.
whisky authenticity check
ESakal
बनावट बाटल्यांवर अनेकदा लेबल वाकडे किंवा अस्पष्ट छपाई असते. कॉपीराइट उल्लंघनापासून वाचण्यासाठी बनावट वस्तू बनवणारे अनेकदा बाटलीवरील ब्रँडच्या नावात फेरफार करतात म्हणून काळजीपूर्वक वाचा.
whisky authenticity check
ESakal
खरेदी करण्यापूर्वी, बाटली प्रखर प्रकाशासमोर किंवा बल्बसमोर धरून काळजीपूर्वक तपासा. अस्सल व्हिस्की पूर्णपणे पारदर्शक, स्वच्छ आणि एकसमान, चमकदार सोनेरी किंवा अंबर रंगाची असते.
whisky authenticity check
ESakal
जर तुम्हाला बाटलीमध्ये लहान तरंगणारे कण, कचरा किंवा कोणतीही विचित्र अशुद्धता दिसली किंवा तिचा पोत गढूळ किंवा घट्ट वाटला, तर ती नक्कीच बनावट आहे. अशी दारू हानिकारक भेसळीने दूषित झालेली असते, जी खूप घातक ठरू शकते.
whisky authenticity check
ESakal