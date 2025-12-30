त्वचेच्या प्रत्येक प्रकारानुसार एक्सफोलिएशन कसं करायचं?

Anushka Tapshalkar
एक्सफोलिएशन त्वचेतून मृत पेशी दूर करण्यास, पोर्स स्वच्छ ठेवण्यास आणि त्वचेची पोत सुधारण्यासाठी आवश्यक आहे.
Exfoliation
साखर आणि ऑलिव्ह ऑईल स्क्रब वापरा – २ टेबलस्पून साखर + १ टेबलस्पून ऑलिव्ह ऑईल. हलक्या वर्तुळाकार हालचालींनी लावा आणि उबदार पाण्याने धुवा.
Normal Skin
ओटमील + दही स्क्रब वापरा – २ टेबलस्पून बारीक ओटमील + १ टेबलस्पून सादा दही. सौम्य हालचालींनी लावा आणि गुनगुना पाण्याने धुवा.
Sensitive Skin
हनी + बदाम स्क्रब – १ टेबलस्पून मध + १ टेबलस्पून बारीक चिरलेले बदाम. सौम्य हालचालींनी मॅसाज करा आणि उबदार पाण्याने धुवा.
Dry skin
कॉफी ग्राउंड + लिंबू स्क्रब – १ टेबलस्पून कॉफी + १ टीस्पून लिंबाचा रस. त्वचेला लावा आणि उबदार पाण्याने स्वच्छ धुवा.
Oily Skin
केळी + ब्राऊन शुगर स्क्रब – अर्धी पिकलेली केळी + १ टेबलस्पून ब्राऊन शुगर. सौम्हलचालींनी मॅसाज करा आणि गुनगुने पाण्याने धुवा.
Combination Skin
हळुवार स्क्रबिंग नेहमीच फायद्याचे असते. त्वचेच्या प्रकारानुसार योग्य स्क्रब वापरा आणि आठवड्यात १–२ वेळा एक्सफोलिएट करा.
Scrubbing
