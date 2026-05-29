चपाती कडक पडते? मऊ राहण्यासाठी पीठ मळण्याचे 'हे' शास्त्र जाणून घ्या!

Aarti Badade

चपात्या गरम असताना मऊ

चपाती मऊ राहणे हे फक्त गव्हाच्या पिठावर नाही, तर पीठ मळण्याची पद्धत, भाजण्याची वेळ आणि साठवणुकीवर अधिक अवलंबून असते.

कोमट पाण्यात पीठ मळा

चपातीसाठी पीठ मळताना थंड पाण्याऐवजी कोमट पाण्याचा वापर केल्यास पिठातील ओलावा जास्त काळ टिकतो आणि चपात्या कोरड्या पडत नाहीत.

पिठात थोडे दूध किंवा चमचाभर मलई मिसळा

पीठ मळताना त्यात थोडे दूध किंवा मलाई घातल्यास दुधातील नैसर्गिक फॅट्समुळे चपातीचे टेक्स्चर तासन्तास अत्यंत मऊ आणि चवदार राहते.

२० ते ३० मिनिटे झाकून बाजूला ठेवा

पीठ मळल्या मळल्या लगेच चपात्या लाटू नका; पीठ सेट होण्यासाठी ते २० ते ३० मिनिटे झाकून ठेवल्यास चपात्या मऊ आणि टम्म फुगतात.

चपाती मंद आचेवर भाजणे टाळा

चपाती मंद आचेवर भाजल्यास ती कडक होते; त्यामुळे मध्यम ते जास्त आचेवर चपाती पटकन भाजल्यास आतील ओलावा टिकून राहतो.

लगेच तूप किंवा बटर लावा

चपाती तव्यावरून खाली उतरवल्यानंतर लगेच त्यावर हलकेसे तूप किंवा बटर लावल्याने चपाती तासन्तास कापसासारखी मऊ राहण्यास मदत होते.

सुती कापडाचा वापर करा

गरम चपात्या थेट डब्यात ठेवल्यास वाफेमुळे त्या खराब होतात; म्हणूनच डब्यात आधी स्वच्छ सुती कापड ठेवून त्यात चपात्या साठवाव्यात.

स्वयंपाकघरातील सोप्या टिप्स

योग्य पद्धतीने पीठ मळणे, चपाती योग्य आचेवर भाजणे आणि कापडात साठवणे या छोट्या सवयींमुळे प्रवासात किंवा डब्यातही चपाती मऊ राहील.

