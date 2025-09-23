सोने कॅरेटमध्ये पण मग चांदीची शुद्धता कशी मोजली जाते?

Aarti Badade

सोन्याचे कॅरेट, चांदीचे 'फाइननेस'

सोन्याची शुद्धता कॅरेटमध्ये मोजली जाते, तर चांदीची शुद्धता 'फाइननेस' किंवा हजार वर्षांच्या सूक्ष्मतेत (Thousandths Fineness) मोजली जाते.

फाइननेस म्हणजे काय?

फाइननेस म्हणजे चांदीच्या शुद्धतेची टक्केवारी, जी 1000 भागांच्या प्रमाणात दर्शवली जाते. उदाहरणार्थ, 999 फाइननेस म्हणजे 99.9% शुद्ध चांदी.

स्टर्लिंग सिल्व्हर (Sterling Silver)

ज्या चांदीत 92.5% शुद्ध चांदी आणि 7.5% इतर धातू (उदा. तांबे) असतात, तिला 925 फाइननेस किंवा स्टर्लिंग सिल्व्हर म्हणतात.

शुद्ध चांदी (999 फाइन)

99.9% शुद्ध चांदीला ‘बारीक चांदी' किंवा ‘999 फाइन' म्हणतात. ही चांदी खूप मऊ असल्यामुळे दागिने बनवण्यासाठी सहसा वापरली जात नाही.

हॉलमार्किंगचे महत्त्व

भारतात आता चांदीच्या दागिन्यांसाठी BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य आहे. हॉलमार्क केलेली चांदी शुद्ध असल्याची हमी देते.

HUID नंबर

हॉलमार्क केलेल्या प्रत्येक चांदीच्या दागिन्यावर एक HUID (Hallmark Unique ID) नंबर असतो, जो त्याची शुद्धता आणि ओळख निश्चित करतो.

सोन्याच्या शुद्धतेशी फरक

सोन्याची शुद्धता 24 कॅरेट (99.9% शुद्ध) मध्ये मोजली जाते, तर चांदीची शुद्धता टक्केवारीत (उदा. 92.5% किंवा 99.9%) मोजली जाते.

