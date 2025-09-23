सोने कॅरेटमध्ये पण मग चांदीची शुद्धता कशी मोजली जाते?

Aarti Badade
सोन्याची शुद्धता कॅरेटमध्ये मोजली जाते, तर चांदीची शुद्धता 'फाइननेस' किंवा हजार वर्षांच्या सूक्ष्मतेत (Thousandths Fineness) मोजली जाते.
Silver Purity Fineness & Hallmarking Guide
Sakal
फाइननेस म्हणजे चांदीच्या शुद्धतेची टक्केवारी, जी 1000 भागांच्या प्रमाणात दर्शवली जाते. उदाहरणार्थ, 999 फाइननेस म्हणजे 99.9% शुद्ध चांदी.
Silver Purity Fineness & Hallmarking Guide
Sakal
ज्या चांदीत 92.5% शुद्ध चांदी आणि 7.5% इतर धातू (उदा. तांबे) असतात, तिला 925 फाइननेस किंवा स्टर्लिंग सिल्व्हर म्हणतात.
Silver Purity Fineness & Hallmarking Guide
Sakal
99.9% शुद्ध चांदीला ‘बारीक चांदी' किंवा ‘999 फाइन' म्हणतात. ही चांदी खूप मऊ असल्यामुळे दागिने बनवण्यासाठी सहसा वापरली जात नाही.
Silver Purity Fineness & Hallmarking Guide
Sakal
भारतात आता चांदीच्या दागिन्यांसाठी BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य आहे. हॉलमार्क केलेली चांदी शुद्ध असल्याची हमी देते.
Silver Purity Fineness & Hallmarking Guide
Sakal
हॉलमार्क केलेल्या प्रत्येक चांदीच्या दागिन्यावर एक HUID (Hallmark Unique ID) नंबर असतो, जो त्याची शुद्धता आणि ओळख निश्चित करतो.
Silver Purity Fineness & Hallmarking Guide
Sakal
सोन्याची शुद्धता 24 कॅरेट (99.9% शुद्ध) मध्ये मोजली जाते, तर चांदीची शुद्धता टक्केवारीत (उदा. 92.5% किंवा 99.9%) मोजली जाते.
Silver Purity Fineness & Hallmarking Guide
Sakal
health insurance benefits
Sakal