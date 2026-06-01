पाकिस्तान व्हिसा कसा मिळवायचा? जाणून घ्या प्रवासाचे नियम आणि अटी...

Vrushal Karmarkar
भारत आणि पाकिस्तानमधील अंतर कमी असले तरी या दोन देशांमध्ये प्रवास करणे नेहमीच एक आव्हानात्मक प्रवास राहिला आहे.
Pakistan visa application process
ESakal
सामान्य काळात, काही कठोर नियमांचे पालन करून पाकिस्तानला प्रवास करता येत असे, पण आज हे नियम बदलले आहेत.
Pakistan visa application process
ESakal
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' या लष्करी कारवाईमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्णपणे बदलले आहेत.
Pakistan visa application process
ESakal
परिणामी भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानच्या व्हिसा सेवा सध्या पूर्णपणे स्थगित करण्यात आल्या आहेत. अटारी-वाघा सीमेपासून ते हवाई प्रवासापर्यंत सर्व काही बंद आहे.
Pakistan visa application process
ESakal
सरकारने नागरिकांना पाकिस्तानला प्रवास न करण्याचा सल्लाही दिला आहे. सध्या, विशेष धार्मिक करारामुळे पडताळणीनंतर केवळ मर्यादित लोकांनाच तेथे प्रवास करण्याची परवानगी आहे.
Pakistan visa application process
ESakal
तुमचे भावंड किंवा आई-वडील पाकिस्तानात राहत असतील तरच तुम्हाला व्हिसा मिळू शकेल.
Pakistan visa application process
ESakal
तेथील मोठ्या कंपनीकडून मिळालेल्या अधिकृत आमंत्रणाच्या आधारावरच व्यवसाय व्हिसा मिळत असे.
Pakistan visa application process
ESakal
हिंदू आणि शीख भाविकांना तेथील ऐतिहासिक मंदिरे आणि गुरुद्वारांना विशेष गटांमध्ये भेट देण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
Pakistan visa application process
ESakal
तुमच्याकडे किमान ६ महिने ते एक वर्ष वैधता असलेला भारतीय पासपोर्ट असणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानात राहणाऱ्या तुमच्या नातेवाईकाला सरकारी मुद्रांकित कागदावर लेखी हमी द्यावी लागेल.
Pakistan visa application process
ESakal
तो तुमच्यासाठी पूर्णपणे जबाबदार आहे. तिथे राहणाऱ्या व्यक्तीला त्याचे पाकिस्तानी ओळखपत्र आणि त्याच्या घराचे वीज किंवा पाण्याचे बिल सादर करावे लागेल.
Pakistan visa application process
ESakal
पाकिस्तानात पोहोचल्याच्या २४ तासांच्या आत आणि परतल्यावर तुम्हाला स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजर राहावे लागेल.
Pakistan visa application process
ESakal
ऑपरेशन सिंदूरनंतर निर्माण झालेल्या राजनैतिक तणावामुळे, सर्वसामान्य लोकांना सध्या पाकिस्तानला जाणे शक्य नाही.
Pakistan visa application process
ESakal