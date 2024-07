झोपण्यापूर्वी डोळ्याखाली लावा 'हा' एकच पदार्थ, डार्क सर्कल्स होतील गायब!

डार्क सर्कल्स का येतात? पण कधी कधी अति विचार, चिंता, झोप पूर्ण न होणे किंवा अनुवंशिकपणे डोळ्याच्या खाली काळी वर्तुळे म्हणजेच डार्क सर्कल्स निर्माण होतात.

What are the reasons behind dark circles | esakal