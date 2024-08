मनातील नकारात्मक विचार कसे दूर कराल?

नकारात्मक विचारांवर मात करण्याचे मार्ग सकारात्मक विचारांवर लक्ष देणे, ध्यानधारणा, व्यायाम, योग, पुरेशी झोप, स्वतःवर प्रेम करणे, नवीन गोष्टी शिकणे, इतर लोकांसोबत संवाद साधणे हे काही उपाय आहेत.

