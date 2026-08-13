स्वतःची दारू कंपनी सुरू करता येते? किती खर्च येतो आणि प्रक्रिया काय असते? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

एफएसएसएआय

अलीकडेच एफएसएसएआयने युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड आणि इनब्रू बेवरेजेससह मद्य कंपन्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. भारतात मद्य कंपनी सुरू करणे हा एक फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

व्यवसाय

बहुतेक ग्राहक व्यवसायांप्रमाणे हा व्यवसाय कठोर राज्य-स्तरीय उत्पादन शुल्क कायदे आणि परवाना आवश्यकतांच्या अंतर्गत चालतो.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

मद्य कंपनी

आपली स्वतःची मद्य कंपनी कशी सुरू करावी आणि त्यासाठी किती खर्च येईल? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

व्यवसाय मॉडेल

पहिली पायरी म्हणजे व्यवसाय मॉडेल निवडणे. उद्योजक एकतर स्वतःची डिस्टिलरी किंवा ब्रुअरी सुरू करू शकतात. ते स्वतःच्या ब्रँडखाली अल्कोहोल तयार करण्यासाठी तृतीय-पक्ष उत्पादकाची मदत घेऊ शकतात.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय

व्यवसायाची सर्वप्रथम कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयामार्फत एलएलपी, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त संरचनेअंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

शुल्क विभाग

राज्याचा उत्पादन शुल्क विभाग मद्य परवाने जारी करतो. प्रत्येक राज्यात आवश्यकता आणि शुल्कामध्ये लक्षणीय फरक असू शकतो.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

उत्पादन परवाना

मॉडेलनुसार, व्यवसायाला उत्पादन परवाना तसेच FSSAI नोंदणी, GST नोंदणी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि अग्निशमन विभागाकडून मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

मद्य ब्रँड

कंत्राटी पद्धतीने उत्पादित केलेल्या एका मद्य ब्रँडसाठी अंदाजे ५० लाख ते १.५ कोटी रुपये लागू शकतात. स्वतंत्र उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी ५ कोटी ते २० कोटी रुपये किंवा त्याहूनही अधिक खर्च येऊ शकतो.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

मानकांची पूर्तता

तुमच्या कारखान्यात उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी जमीन, कारखान्याची पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री आणि सुरक्षा प्रणाली यांनी नियामक मानकांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

उत्पादनाची विक्री

उत्पादनाची विक्री करण्यापूर्वी, मद्याचा फॉर्म्युला, अल्कोहोलचे प्रमाण, पॅकेजिंग आणि लेबल्स हे सामान्यतः लागू असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क नियमांनुसार असणे आवश्यक आहे.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal

नियंत्रण

मद्यविक्रीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. ब्रँड्स सहसा ग्राहकांना थेट विक्री करण्याऐवजी अधिकृत वितरक, राज्य महामंडळे, किरकोळ दुकाने आणि परवानाधारक बार यांच्यामार्फत आपला व्यवसाय चालवतात.

Liquor Company Setup From Excise License to Manufacturing Permit Know Process

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ESakal