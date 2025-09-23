सर्दी-खोकला झालाय? मधासोबत 'हे' खा, त्वरित आराम मिळेल!

Aarti Badade
बदलत्या हवामानामुळे अनेकांना सर्दी-खोकल्याचा त्रास होतो. यामुळे नाक बंद होते, डोके दुखते आणि अस्वस्थ वाटते.
सर्दी आणि खोकल्यावर मध हा एक प्रभावी आणि सोपा घरगुती उपाय आहे. त्याच्या औषधी गुणधर्मांमुळे घशाला आराम मिळतो आणि लवकर बरे वाटू लागते.
सर्दी झाल्यास तुम्ही गरम पाण्यात किंवा कोमट चहामध्ये एक चमचा मध मिसळून पिऊ शकता. यामुळे घसा मोकळा होतो आणि सर्दी कमी होते.
हळद ही अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्मांसाठी ओळखली जाते. एक चमचा हळद मधात मिसळून घेतल्यास सर्दी लवकर बरी होते.
आले बारीक किसून त्याचा रस काढा. या रसात मध मिसळून प्यायल्याने खोकला आणि सर्दी दोन्हीपासून आराम मिळतो.
ज्येष्ठमधाची पूड मधात मिसळून खाल्ल्याने घशातील खवखव कमी होते आणि खोकल्याची तीव्रता कमी होते.
काळी मिरी, लवंग आणि आले एकत्र करून उकळवा. त्यात थोडे मध घालून प्यायल्याने सर्दी आणि खोकल्यासाठी त्वरित आराम मिळतो.
