IAS Officer Salary: तुम्ही IAS अधिकारी बनलात तर किती मिळेल पगार?

UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करून IAS अधिकारी बनणे हा लाखो तरुणांचा स्वप्न असते. तर तुमचं ही हेच स्वप्न असेल तर जाणून घ्या सुरुवातीला पगार किती मिळतो?
7व्या वेतन आयोगानुसार IAS अधिकाऱ्याची सुरुवातीची बेसिक सॅलरी 56,100 प्रतिमहिना असते.
पगारासोबत महागाई भत्ता (DA), प्रवास भत्ता (TA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि सरकारी निवासाची सुविधा मिळते.
सेवा कालावधी, पदोन्नती आणि वरिष्ठतेनुसार IAS अधिकाऱ्यांचा पगार हळूहळू मोठ्या प्रमाणात वाढतो.
IAS सेवेत कॅबिनेट सचिव हे सर्वोच्च आणि अत्यंत प्रतिष्ठित पद मानले जाते.
मुख्य सचिव, विभागीय सचिव आणि जिल्हाधिकारी हे प्रशासनातील महत्त्वपूर्ण पद आहेत.
IAS होण्यासाठी UPSC CSE परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते: Prelims, Mains आणि Interview (साक्षात्कार).
तीन टप्पे यशस्वीरीत्या पार केल्यानंतर IAS अधिकारी बनता येतो, जो समाज आणि प्रशासनात प्रभावी योगदान देतो.
