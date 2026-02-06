सोन्याचा दर २०५० मध्ये किती असेल? गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल का? वाचा अंदाज...

सोने खरेदी

जेव्हा सोने चमकते तेव्हा सर्वजण ते खरेदी करतात. पण जेव्हा त्याची किंमत कमी होते तेव्हा बहुतेक लोक घाबरतात. मंदीच्या काळात खरेदी केलेले सोने भविष्यात लक्षणीय नफा मिळवू शकेल का?

घसरण

जर एखाद्याने सोन्याच्या घसरणीदरम्यान ₹२ लाख किमतीचे सोने खरेदी केले असेल, तर हा निर्णय त्यांना २०५० पर्यंत श्रीमंत बनवू शकेल का, की ते फक्त एक आशा राहील?

शेअर बाजार

सोन्याच्या किमती अचानक आणि वेगाने कमी होतात तेव्हा सोन्याचे भाव कोसळतात. हे जागतिक व्याजदर, मजबूत डॉलर, वाढत्या शेअर बाजार किंवा गुंतवणूकदारांच्या भावनांमध्ये बदल यामुळे असू शकते.

इतिहास

अशा काळात, लोक सोन्यापासून दूर राहतात, परंतु इतिहास दाखवतो की मंदीच्या काळात खरेदी केलेले सोने दीर्घकाळात सातत्याने चांगले परतावे देत राहिले आहे.

किंमत

समजा २४ कॅरेट सोन्याची सध्याची बाजारभाव किंमत प्रति १० ग्रॅम अंदाजे १५६,६३० रुपये आहे. अशा प्रकारे, २ लाख रुपये अंदाजे १२.७७ ग्रॅम सोने खरेदी करू शकतात.

गुंतवणूक

प्रमाण कमी वाटू शकते, परंतु खरा खेळ वजनात नाही तर किंमतीत वाढ आहे. भारतात सोने हे केवळ दागिन्यांचा आयटम नाही तर एक सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते.

परतावा

गेल्या काही दशकांमध्ये, सोन्याने महागाईपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. विविध कालावधीत त्याचा सरासरी वार्षिक परतावा ८ ते ११ टक्क्यांपर्यंत राहिला आहे.

वार्षिक वाढ

जेव्हा बाजारातील अनिश्चितता वाढते तेव्हा गुंतवणूकदार सोन्याकडे परत जातात. जर २०२६ ते २०५० पर्यंतच्या २४ वर्षांसाठी सोन्याच्या किमतीत सरासरी वार्षिक वाढ ९% असेल असे गृहीत धरले.

चक्रवाढ

तर २०५० मध्ये २ लाख रुपयांची गुंतवणूक अंदाजे १५.८२ लाख रुपयांची होऊ शकते. ही गणना चक्रवाढ व्याजावर आधारित आहे, जिथे दरवर्षी मागील वर्षाच्या वाढीच्या आधारे किंमत पुन्हा वाढते.

वाढ

जर सोन्याची वाढ मंदावली आणि वार्षिक परतावा ७ टक्के राहिला तर २०५० मध्ये त्याची किंमत सुमारे १०.१४ लाख रुपये असू शकते.

धोकादायक

जर परिस्थिती अनुकूल राहिली आणि सरासरी परतावा ११ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला तर तीच गुंतवणूक सुमारे २४.४४ लाख रुपये असू शकते. सोन्याच्या घसरणीच्या वेळी गुंतवणूक करणे धोकादायक वाटू शकते.

संधी

परंतु दीर्घकालीन गुंतवणूकदार ते एक संधी म्हणून पाहतात. सोने शेअर बाजाराप्रमाणे दररोज चढ-उतार होत नाही तर स्थिर परतावा देते. म्हणूनच तज्ञ तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये सोन्याचा एक निश्चित वाटा ठेवण्याची शिफारस करतात.

