Recession In IT Sector In Pune: IT क्षेत्रात मंदी आल्यास पुण्यावर काय परिणाम होणार?

रोजगार कपात जर आयटी क्षेत्रात मंदी आली तर कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी त्यांचे कर्मचारी कमी करू शकतात, ज्यामुळे टाळेबंदी आणि नोकरीची असुरक्षितता निर्माण होऊ शकते. अशात पुण्यात बेरोजगारीही वाढू शकते.

The IT sector in Pune faces challenges amidst economic recession. | Esakal