'या' देशांत सीलिंग फॅनचा वापरच नाही; मग उकाड्यात लोकांना गारवा कसा मिळतो?

Vrushal Karmarkar

छताचे पंखे

भारतासारख्या देशांमध्ये छताचे पंखे खूप सामान्य आहेत. जर्मनी, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडमसारख्या अनेक युरोपीय देशांमध्ये ते खूप दुर्मिळ आहेत.

Ceiling Fan

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हवामान

हे तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे नाही, तर हवामान, वास्तुकला आणि वेगवेगळ्या जीवनशैलींमुळे आहे. जेव्हा छताचे पंखे वापरले जात नाहीत, तेव्हा हे देश उष्णतेचा सामना कसा करतात.

Ceiling Fan

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ESakal

हिवाळा

बहुतेक युरोपीय देशांमध्ये उन्हाळा सौम्य असतो. हिवाळा दीर्घ व थंड असतो. उष्णकटिबंधीय देशांप्रमाणे, त्यांना वर्षातील बहुतेक काळ थंड हवेची गरज नसते.

Ceiling Fan

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अनावश्यक

यामुळे दैनंदिन जीवनात छतावरील पंखे बहुतांशी अनावश्यक ठरतात. फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या देशांमधील ऐतिहासिक घरांमध्ये अनेकदा जाड दगडी भिंती आणि उंच छत आढळतात.

Ceiling Fan

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ESakal

उष्णता

अशा प्रकारची घरे बाहेरील बहुतेक उष्णता अडवून ठेवतात, ज्यामुळे उष्ण हवामानातही घरातील जागा आरामदायक राहण्यास मदत होते.

Ceiling Fan

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ESakal

सूर्यप्रकाश

अनेक युरोपियन घरांमध्ये खोल्यांमध्ये थेट सूर्यप्रकाश येण्यापासून रोखण्यासाठी बाहेरील शटर, ब्लाइंड्स आणि जाड पडदे वापरले जातात.

Ceiling Fan

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ESakal

आतील भाग

सूर्याची उष्णता रोखल्यामुळे दिवसाच्या सर्वात उष्ण वेळी घराचा आतील भाग लक्षणीयरीत्या थंड राहतो. जेव्हा तापमान कमी असते. तेव्हा लोक अनेकदा रात्री आणि सकाळी आपल्या खिडक्या उघडतात.

Ceiling Fan

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ESakal

खिडक्या

त्यामुळे थंड हवा घरात येते आणि दिवसा खिडक्या बंद ठेवल्याने ती आतच अडकून राहते. जेव्हा थंड हवेची गरज असते, तेव्हा रहिवासी सहसा पेडस्टल फॅन, टेबल फॅन किंवा पोर्टेबल उपकरणे वापरतात.

Ceiling Fan

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ESakal

उपकरणे

ही उपकरणे बसवायला सोपी असतात, त्यांच्यासाठी कमी कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते आणि ती एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत हलवता येतात.

Ceiling Fan

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ESakal

फवारणी

उष्णतेच्या लाटांदरम्यान, युरोपमधील लोक उद्यानांमध्ये, तलावांजवळ किंवा सार्वजनिक फवारणी केंद्रांच्या आसपास वेळ घालवतात. तसेच, ते उष्णता निर्माण करणारी उपकरणेही कमी वापरतात.

Ceiling Fan

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ESakal