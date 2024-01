सोन्याच्या गुंतवणुकीस सोन्याचे दिवस पण आधी ही घ्या काळजी

सोन्याच्या दरात चढ-उतार होत असून भारतीयांची सोन्याची खरेदी सतत वाढते आहे. सोन्याने विश्वासार्ह मालमत्ता म्हणून आपली चमक दीर्घकाळ टिकवून ठेवल्याचेच हे द्योतक आहे.

Increased luster in gold investment-Consider risk and tolerance first