India-Iran Trade: इराणच्या सामान्य जनतेसाठी भारतामधून काय-काय होते निर्यात?

सकाळ डिजिटल टीम

औषधी -

इराणमधील नागरिकांना आवश्यक असलेली जनरिक औषधे, जीवनरक्षक औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य भारतातून पुरवले जात आहे.

गहू -

भारतातून गहू निर्यात केली जाते. यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते.

साखर -

भारत इराणला साखरेचीही निर्यात करतो.

कापसाचे कापड आणि वस्त्रोद्योग साहित्य -

भारताचा वस्त्रोद्योग जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. इराणला कापसाचे कापड निर्यात करून स्थानिक बाजारपेठ आणि उद्योगांना सहाय्य केले जात आहे.

भारतीय चहाची मागणी

भारतीय चहाला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. इराणमध्येही भारतीय चहाची लोकप्रियता वाढत असून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते.

ऑटो पार्ट्स आणि अभियांत्रिकी साहित्य

वाहन उद्योग आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेले ऑटो पार्ट्स व अभियांत्रिकी साहित्य भारतातून इराणला पाठवले जाते.

मानवतावादी दृष्टीकोनातून व्यापार

ही निर्यात केवळ व्यापार नसून मानवतावादी दृष्टीकोनातून केली जात आहे.

Next : तुम्हाला कदाचित सिनेमा हॉलचे हे रहस्य माहीत नसेल? बाहेर पडण्याचे गेट नेहमीच ओसाड का असते?

Cinema Hall Exit Gate Empty

|

ESakal

येथे क्लिक करा