कसे दिसायचे भारतातील पहिले चित्रपटगृह? १२० वर्षांपूर्वीचे फोटो आले समोर

Yashwant Kshirsagar
आज मल्टिप्लेक्स आणि ओटीटीचे वर्चस्व आहे, पण पूर्वी लोक पारंपरिक चित्रपटगृहांत चित्रपट पाहायचे. भारतातील पहिले कायमस्वरूपी चित्रपटगृह कोलकात्यात उभे राहिले.
India First Cinema Hall
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पारशी उद्योगपती जमशेटजी फ्रामजी मदान यांनी १९०७ मध्ये कोलकाताच्या चौरंगी परिसरात भारतातील पहिले खास चित्रपटगृह बांधले. त्याचे नाव होते एल्फिन्स्टन पिक्चर.
India First Cinema Hall
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हे चित्रपटगृह ५/१ चौरंगी प्लेस येथे बांधले गेले. एकेकाळी राजघराण्यातील मंडळी आणि ब्रिटिश अधिकारी येथे चित्रपट पाहण्यासाठी येत असत.
India First Cinema Hall
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युरोपियन शैलीतील भव्य इमारत, नक्षीदार खांब, मखमली आसने आणि आधुनिक सुविधांमुळे प्रेक्षकांना खास अनुभव मिळे. सुमारे १,७०० प्रेक्षक बसू शकत असत.
India First Cinema Hall
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मूकपटांच्या काळात चित्रपटगृहात लाइव्ह ऑर्केस्ट्रा वाजवला जाई. पडद्यावरील दृश्यांशी ताळमेळ साधून संगीत प्रेक्षकांना जिवंत अनुभव देत असे.
India First Cinema Hall
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१९२९ मध्ये एल्फिन्स्टन पिक्चर पॅलेस हे आशियातील पहिले चित्रपटगृह ठरले ज्यात कायमस्वरूपी साउंड सिस्टम बसवण्यात आली.
India First Cinema Hall
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कालांतराने नाव बदलून आरकेओ एल्फिन्स्टन आणि नंतर मिनर्व्हा सिनेमा झाले. हॉलिवूड आणि हिंदी चित्रपटांच्या प्रेक्षकांमध्ये ते अत्यंत लोकप्रिय हो
India First Cinema Hall
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१९६०-७० च्या दशकात सामाजिक-राजकीय अशांततेमुळे प्रेक्षक संख्या घटली. देखभालीअभावी इमारतीची पडझड सुरू झाली.कोलकाता महानगरपालिकेने इमारत ताब्यात घेतली. चार्ली चॅप्लिनच्या जन्मशताब्दीनिमित्त नूतनीकरण करून नाव ठेवले चॅप्लिन सिनेमा.
India First Cinema Hall
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मल्टिप्लेक्स संस्कृती आणि दुर्लक्षामुळे २००० च्या दशकात हे बंद पडले. डिसेंबर २०१३ मध्ये इमारत पाडण्यात आली. मात्र, एल्फिन्स्टन पिक्चर पॅलेस भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील अमर वारसा म्हणून सदैव स्मरणात राहील.
India First Cinema Hall
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Cashew With honey Benefit
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