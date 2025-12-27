भारत कोणत्या देशाला देतो सर्वाधिक कर्ज? आकडे ऐकून थक्क व्हाल

Vinod Dengale
एकेकाळी कर्ज घेणारा देश असलेला भारत आता अनेक देशांना कर्ज देणारा देश बनला आहे.
शेजारी देशांपासून ते आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेपर्यंत भारत कर्ज पुरवत आहे.
भारताकडून सर्वाधिक आर्थिक मदत भूतानला मिळत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
2024-25 मध्ये भूतानला भारताकडून सुमारे 2,068.56 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे.
भूताननंतर भारत सर्वाधिक कर्ज नेपाळला देतो. नेपाळला भारताकडून सुमारे 700 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाते.
मालदीवला 400 कोटी तर मॉरीशसला 370 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
म्यानमारला 250 कोटी आणि श्रीलंकेला 245 कोटी रुपयांचे कर्ज भारत देतो.
अफगाणिस्तान आणि आफ्रिकन देशांना प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांची मदत दिली जाते.
Which Country Gets the Highest Loan from India? Shocking Figures Revealed
भारताच्या या कार्यामुळे जागतिक स्थरावरील भूमिका दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत चालली आहे.
