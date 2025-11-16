गंगा, नर्मदा नव्हे; 'ही' नदी ठरली भारतातील सर्वात सुंदर आणि स्वच्छ!

सकाळ डिजिटल टीम

स्वच्छ नदी

भारतातील सर्वात सुंदर आणि स्वच्छ नदी कोणती आहे जाणून घ्या.

Umngot River

स्फटिक स्वच्छ पाणी

या नदीचे पाणी इतके स्वच्छ आहे की नदीच्या तळाशी असलेले दगड आणि मासे अगदी स्पष्ट दिसतात.

Umngot River

तरंगणाऱ्या बोटीं

पाणी इतके पारदर्शक असल्यामुळे, यावर चालवल्या जाणाऱ्या बोटी पाण्यावर तरंगत आहेत की हवेत, असा भास होतो.

Umngot River

डाऊकी

ही नदी मेघालयातील डाऊकी (Dawki) शहरातून वाहते, जो परिसर नैसर्गिक हिरवळ आणि डोंगररांगांनी वेढलेला आहे.

Umngot River

नैसर्गिक अधिवास

ही नदी खसी आणि जैंतिया हिल्सच्या दरम्यानून वाहते, जिथे मानवी हस्तक्षेप कमी असल्याने तिचे नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित राहिले आहे.

Umngot River

वनस्पती आणि जीवसृष्टी

अत्यंत स्वच्छ पाण्यामुळे, नदीतील जलचर आणि वनस्पतींचा नैसर्गिक अधिवास अबाधित राहिला आहे, जे याच्या सौंदर्यात भर घालते.

Umngot River

शांत आणि निवांत

शहरातील गजबजाटापासून दूर असल्यामुळे येथे शांतता आणि निवांतपणा अनुभवता येतो, जो निसर्गप्रेमींसाठी खास आहे.

Umngot River

भारत-बांग्लादेश सीमा

ही नदी भारत आणि बांग्लादेशच्या सीमेवरून वाहत जाते, ज्यामुळे या ठिकाणाला एक विशिष्ट भौगोलिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Umngot River

उमंगोट नदी

मेघालयातील डाऊकीजवळून वाहणारी उमंगोट नदी भारतातील सर्वात स्वच्छ नदी म्हणून ओळखली जाते, जिचे पाणी इतके पारदर्शक आहे की नदीचा तळ सहज दिसतो.

Umngot River

