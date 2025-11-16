गंगा, नर्मदा नव्हे; 'ही' नदी ठरली भारतातील सर्वात सुंदर आणि स्वच्छ!

सकाळ डिजिटल टीम
भारतातील सर्वात सुंदर आणि स्वच्छ नदी कोणती आहे जाणून घ्या.
या नदीचे पाणी इतके स्वच्छ आहे की नदीच्या तळाशी असलेले दगड आणि मासे अगदी स्पष्ट दिसतात.
पाणी इतके पारदर्शक असल्यामुळे, यावर चालवल्या जाणाऱ्या बोटी पाण्यावर तरंगत आहेत की हवेत, असा भास होतो.
ही नदी मेघालयातील डाऊकी (Dawki) शहरातून वाहते, जो परिसर नैसर्गिक हिरवळ आणि डोंगररांगांनी वेढलेला आहे.
ही नदी खसी आणि जैंतिया हिल्सच्या दरम्यानून वाहते, जिथे मानवी हस्तक्षेप कमी असल्याने तिचे नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित राहिले आहे.
अत्यंत स्वच्छ पाण्यामुळे, नदीतील जलचर आणि वनस्पतींचा नैसर्गिक अधिवास अबाधित राहिला आहे, जे याच्या सौंदर्यात भर घालते.
शहरातील गजबजाटापासून दूर असल्यामुळे येथे शांतता आणि निवांतपणा अनुभवता येतो, जो निसर्गप्रेमींसाठी खास आहे.
ही नदी भारत आणि बांग्लादेशच्या सीमेवरून वाहत जाते, ज्यामुळे या ठिकाणाला एक विशिष्ट भौगोलिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मेघालयातील डाऊकीजवळून वाहणारी उमंगोट नदी भारतातील सर्वात स्वच्छ नदी म्हणून ओळखली जाते, जिचे पाणी इतके पारदर्शक आहे की नदीचा तळ सहज दिसतो.
