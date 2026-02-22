भारत की दक्षिण आफ्रिका, T20I मध्ये कोण ठरलंय वरचढ?

Pranali Kodre

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील सुपर-८ चा सामना २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

India vs South Africa

|

Sakal

नरेंद्र मोदी स्टेडियम

हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.

Narendra Modi Stadium

|

Sakal

३६ वा टी२० सामना

हा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील टी२० वर्ल्ड कपमधील ८ वा, तर एकूण ३६ वा टी२० सामना आहे.

India vs South Africa

|

Sakal

आत्तापर्यंतचे ३५ टी२० सामने

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात आत्तापर्यंत ३५ टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत.

India vs South Africa

|

Sakal

आमने-सामने आकडेवारी

या ३५ टी२० सामन्यांपैकी २१ सामने भारताने जिंकले आहेत, आणि १३ सामने दक्षिण आफ्रिकेने जिंकले आहेत. एका सामन्याचा निकाल लागलेला नाही.

India vs South Africa

|

Sakal

टी२० वर्ल्ड कपमधील सामने

तसेच टी२० वर्ल्ड कपमध्ये २००७ ते २०२४ दरम्यान या दोन संघात ७ सामने झाले आहेत.

India vs South Africa

|

Sakal

विजय आणि पराजय

या ७ सामन्यांपैकी भारताने ५ सामने जिंकलेत, तर दक्षिण आफ्रिकेने २ सामने जिंकले आहेत.

India vs South Africa

|

Sakal

T20 World Cup 2026 मध्ये खेळले दोन देशांचे प्रतिनिधित्व केलेले 'हे' ६ खेळाडू

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Mark Chapman - Daryl Mitchell 

|

Sakal

येथे क्लिक करा