भारत की दक्षिण आफ्रिका, T20I मध्ये कोण ठरलंय वरचढ?

Pranali Kodre
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील सुपर-८ चा सामना २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
India vs South Africa
Sakal
हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
Narendra Modi Stadium
Sakal
हा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील टी२० वर्ल्ड कपमधील ८ वा, तर एकूण ३६ वा टी२० सामना आहे.
India vs South Africa
Sakal
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात आत्तापर्यंत ३५ टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत.
India vs South Africa
Sakal
या ३५ टी२० सामन्यांपैकी २१ सामने भारताने जिंकले आहेत, आणि १३ सामने दक्षिण आफ्रिकेने जिंकले आहेत. एका सामन्याचा निकाल लागलेला नाही.
India vs South Africa
Sakal
तसेच टी२० वर्ल्ड कपमध्ये २००७ ते २०२४ दरम्यान या दोन संघात ७ सामने झाले आहेत.
India vs South Africa
Sakal
या ७ सामन्यांपैकी भारताने ५ सामने जिंकलेत, तर दक्षिण आफ्रिकेने २ सामने जिंकले आहेत.
India vs South Africa
Sakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Mark Chapman - Daryl Mitchell
Sakal