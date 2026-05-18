रेल्वेने तूप घेऊन प्रवास करण्यावर बंदी ? जाणून घ्या काय आहे नियम...

Yashwant Kshirsagar

रेल्वे प्रवासातील नियम

भारतात रेल्वेने प्रवास करताना काही वस्तू सोबत नेण्यावर निर्बंध असतात. हे नियम प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी लागू केलेले आहेत.

तूप नेण्यावर खरंच बंदी ?

होय, सामान्यतः तूप हे रेल्वेत नेण्यास मनाई असलेल्या वस्तूंमध्ये गणले जाते.

का आहे तूपावर निर्बंध?

तूप हे तेलकट पदार्थ असल्यामुळे गळतीचा आग लागण्याचा होण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होऊ शकतो.

विशेष नियम काय सांगतात?

रेल्वेच्या नियमांमध्ये तुपासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रमाण

जर तुपाचे प्रमाण २० किलोपेक्षा कमी असेल, तर ते सोबत नेण्यास परवानगी आहे.

पॅकिंग

तूप पत्र्याच्या डब्यात व्यवस्थित बंद केलेले असणे आवश्यक आहे.

नियमभंग

जर तूप योग्यरित्या पॅक केलेले नसेल, तर ते नेणे नियमांचे उल्लंघन ठरते.

इतर बंदी असलेल्या वस्तू

फटाके, पेट्रोल, डिझेल, ॲसिड, स्फोटके आणि दुर्गंधीयुक्त पदार्थ नेण्यास पूर्ण बंदी आहे.

प्राण्यांबाबत काय नियम?

प्राण्यांना देखील विशेष नियमांनुसारच रेल्वेमध्ये नेण्याची परवानगी दिली जाते.

प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

प्रवास करण्यापूर्वी रेल्वेचे नियम नीट तपासा, जेणेकरून दंड किंवा अडचण टाळता येईल.

