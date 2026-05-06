१८ वर्षांखालील खेळाडूंनी आयपीएलमध्ये खेळणे गुन्हा आहे का? जाणून घ्या कायदा...

Vrushal Karmarkar

वैभव सूर्यवंशी

आयपीएल २०२६ च्या हंगामात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या आगमनाने भारतीय क्रिकेटमध्ये एका नव्या कायदेशीर वादाला तोंड फुटले आहे.

child labour law India cricket

|

ESakal

प्रतिभेचे कौतुक

एकीकडे जग त्याच्या प्रतिभेचे कौतुक करत आहे, तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते याला बालमजुरी म्हणत राजस्थान रॉयल्सवर कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देत ​​आहेत.

child labour law India cricket

|

ESakal

गुन्हा

या कोट्यवधींच्या लीगमध्ये एका किशोरवयीन मुलाने खेळणे हा खरोखरच गुन्हा आहे, की केवळ चर्चेत राहण्याचा हा एक मार्ग आहे? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

child labour law India cricket

|

ESakal

व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धा

भारतीय कायद्यानुसार, आयपीएलसारख्या व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये १८ वर्षांखालील खेळाडूंचा सहभाग बालमजुरी मानला जात नाही.

child labour law India cricket

|

ESakal

कठोर अटी

बालमजुरी कायदा मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्यास मनाई करतो. परंतु कला, मनोरंजन आणि क्रीडा यांसारख्या श्रेणींमध्ये कठोर अटींच्या अधीन राहून सूट देतो.

child labour law India cricket

|

ESakal

संधीचे साधन

आयपीएल ही बीसीसीआयद्वारे संरचित, करारबद्ध आणि नियंत्रित केलेली स्पर्धा असल्यामुळे, याकडे शोषणाऐवजी कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक संधीचे साधन म्हणून पाहिले जाते.

child labour law India cricket

|

ESakal

बीसीसीआय

सप्टेंबर २०२५ पासून, बीसीसीआयने आयपीएलमध्ये प्रवेश करणाऱ्या अल्पवयीन खेळाडूंसाठीचे नियम अधिक कडक केले आहेत.

child labour law India cricket

|

ESakal

प्रवेश

आता कोणताही १६ वर्षांखालील किंवा १९ वर्षांखालील खेळाडू थेट आयपीएलमध्ये प्रवेश करू शकणार नाही.

child labour law India cricket

|

ESakal

आयपीएल लिलाव

नवीन नियमांनुसार, आयपीएल लिलावासाठी पात्र ठरण्याकरिता कोणत्याही किशोरवयीन खेळाडूने आपल्या राज्य संघाकडून किमान एक प्रथम-श्रेणी किंवा रणजी ट्रॉफी सामना खेळलेला असणे आवश्यक आहे.

child labour law India cricket

|

ESakal

कौशल्य

वैभव सूर्यवंशीने वयाच्या १४ व्या वर्षी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपले कौशल्य सिद्ध केले, ज्यामुळे तो लिलावासाठी पात्र ठरला.

child labour law India cricket

|

ESakal

आयपीएलचा स्तर

बीसीसीआयचा स्पष्ट विश्वास आहे की, आयपीएलचा स्तर खूप उच्च आहे, त्यामुळे देशांतर्गत क्रिकेटचा अनुभव नसलेल्या कोणत्याही तरुण खेळाडूला त्यात पाठवणे धोकादायक ठरू शकते.

child labour law India cricket

|

ESakal

लाल चेंडू

'स्ट्रीट टू आयपीएल'सारख्या संकल्पना आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. जर एखादा खेळाडू १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील असेल, तर त्याला किंवा तिला प्रथम लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये आपले कौशल्य सिद्ध करावे लागेल.

child labour law India cricket

|

ESakal

खेळाडू

हा नियम सुनिश्चित करतो की खेळाडू केवळ शारीरिकच नव्हे, तर उच्च-स्तरीय दबाव हाताळण्यासाठी मानसिकदृष्ट्याही तयार आहे.

child labour law India cricket

|

ESakal

बीसीसीआय

कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या, आयपीएलमध्ये खेळण्यासाठी कोणतीही कठोर किमान वयोमर्यादा नाही. बीसीसीआयच्या अनुभवाच्या निकषांची पूर्तता करणारे १५ ते १८ वयोगटातील खेळाडू खेळू शकतात.

child labour law India cricket

|

ESakal

उत्कृष्ट कामगिरी

वैभव सूर्यवंशीचे उदाहरण हे सिद्ध करते की, जर एखाद्या खेळाडूने देशांतर्गत स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी केली असेल, तर वय हा अडथळा ठरत नाही.

child labour law India cricket

|

ESakal

गुन्हा

कायद्यानुसार हा गुन्हा मानला जात नाही, कारण खेळाडू एका व्यावसायिक कराराखाली असतो, ज्यामध्ये त्याच्या शिक्षणाची आणि सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी समाविष्ट असते.

child labour law India cricket

|

ESakal