१८ वर्षांखालील खेळाडूंनी आयपीएलमध्ये खेळणे गुन्हा आहे का? जाणून घ्या कायदा...

Vrushal Karmarkar
आयपीएल २०२६ च्या हंगामात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या आगमनाने भारतीय क्रिकेटमध्ये एका नव्या कायदेशीर वादाला तोंड फुटले आहे.
एकीकडे जग त्याच्या प्रतिभेचे कौतुक करत आहे, तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते याला बालमजुरी म्हणत राजस्थान रॉयल्सवर कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देत आहेत.
या कोट्यवधींच्या लीगमध्ये एका किशोरवयीन मुलाने खेळणे हा खरोखरच गुन्हा आहे, की केवळ चर्चेत राहण्याचा हा एक मार्ग आहे? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
भारतीय कायद्यानुसार, आयपीएलसारख्या व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये १८ वर्षांखालील खेळाडूंचा सहभाग बालमजुरी मानला जात नाही.
बालमजुरी कायदा मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्यास मनाई करतो. परंतु कला, मनोरंजन आणि क्रीडा यांसारख्या श्रेणींमध्ये कठोर अटींच्या अधीन राहून सूट देतो.
आयपीएल ही बीसीसीआयद्वारे संरचित, करारबद्ध आणि नियंत्रित केलेली स्पर्धा असल्यामुळे, याकडे शोषणाऐवजी कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक संधीचे साधन म्हणून पाहिले जाते.
सप्टेंबर २०२५ पासून, बीसीसीआयने आयपीएलमध्ये प्रवेश करणाऱ्या अल्पवयीन खेळाडूंसाठीचे नियम अधिक कडक केले आहेत.
आता कोणताही १६ वर्षांखालील किंवा १९ वर्षांखालील खेळाडू थेट आयपीएलमध्ये प्रवेश करू शकणार नाही.
नवीन नियमांनुसार, आयपीएल लिलावासाठी पात्र ठरण्याकरिता कोणत्याही किशोरवयीन खेळाडूने आपल्या राज्य संघाकडून किमान एक प्रथम-श्रेणी किंवा रणजी ट्रॉफी सामना खेळलेला असणे आवश्यक आहे.
वैभव सूर्यवंशीने वयाच्या १४ व्या वर्षी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपले कौशल्य सिद्ध केले, ज्यामुळे तो लिलावासाठी पात्र ठरला.
बीसीसीआयचा स्पष्ट विश्वास आहे की, आयपीएलचा स्तर खूप उच्च आहे, त्यामुळे देशांतर्गत क्रिकेटचा अनुभव नसलेल्या कोणत्याही तरुण खेळाडूला त्यात पाठवणे धोकादायक ठरू शकते.
'स्ट्रीट टू आयपीएल'सारख्या संकल्पना आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. जर एखादा खेळाडू १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील असेल, तर त्याला किंवा तिला प्रथम लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये आपले कौशल्य सिद्ध करावे लागेल.
हा नियम सुनिश्चित करतो की खेळाडू केवळ शारीरिकच नव्हे, तर उच्च-स्तरीय दबाव हाताळण्यासाठी मानसिकदृष्ट्याही तयार आहे.
कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या, आयपीएलमध्ये खेळण्यासाठी कोणतीही कठोर किमान वयोमर्यादा नाही. बीसीसीआयच्या अनुभवाच्या निकषांची पूर्तता करणारे १५ ते १८ वयोगटातील खेळाडू खेळू शकतात.
वैभव सूर्यवंशीचे उदाहरण हे सिद्ध करते की, जर एखाद्या खेळाडूने देशांतर्गत स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी केली असेल, तर वय हा अडथळा ठरत नाही.
कायद्यानुसार हा गुन्हा मानला जात नाही, कारण खेळाडू एका व्यावसायिक कराराखाली असतो, ज्यामध्ये त्याच्या शिक्षणाची आणि सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी समाविष्ट असते.
