पाण्याची टाकी किंवा इतर कोणत्याही भांड्यात पेट्रोल भरून घेऊन जाता येते का? याबाबतचा नेमका नियम काय?

Vrushal Karmarkar

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या व्हिडिओमध्ये लोक पाण्याच्या टाक्या, ड्रम आणि प्लास्टिकच्या डब्यांमध्ये पेट्रोल भरताना दिसत आहेत.

नियम

पण प्रश्न असा निर्माण होतो की, हे योग्य आहे का? याबाबत भारतात काय नियम आहेत? भारतातील पेट्रोलची विक्री, साठवणूक आणि वाहतूक पेट्रोलियम कायदा १९३४ आणि पेट्रोलियम नियम २००२ द्वारे नियंत्रित केली जाते.

पेट्रोल पंप

कायद्यानुसार, पेट्रोल पंपांना उघड्या भांड्यांमध्ये, प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये किंवा पाण्याच्या टाक्यांसारख्या असुरक्षित भांड्यांमध्ये इंधन देण्याची परवानगी नाही.

इंधन टाकी

पेट्रोल फक्त वाहनाच्या इंधन टाकीत किंवा इंधन साठवणुकीसाठी विशेषतः मंजूर केलेल्या धातूच्या भांड्यांमध्येच भरले जाऊ शकते. सर्वसामान्यांसाठी परवान्याशिवाय साठवता येणाऱ्या पेट्रोलच्या प्रमाणावर कडक मर्यादा आहेत.

पेट्रोल

साधारणपणे, वैयक्तिक वापरासाठी सुरक्षित कंटेनरमध्ये ३० लिटरपर्यंत पेट्रोल साठवता येते. काही प्रकरणांमध्ये, ही मर्यादा १०० लिटरपर्यंत वाढवता येते, परंतु ते फक्त सुरक्षित आणि वेगळ्या ठिकाणी साठवल्यासच.

नियमांचे पालन

यापेक्षा जास्त पेट्रोल साठवण्यासाठी योग्य परवाना मिळवणे आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. पाण्याची टाकी किंवा इतर कोणतेही भांडे पेट्रोलने भरणे अत्यंत धोकादायक आहे.

नियंत्रण

पेट्रोल लवकर पेट घेते आणि अशा भांड्यांमध्ये दाब नियंत्रण किंवा विद्युत धक्क्यापासून संरक्षणाची सोय नसते. अगदी एक लहान ठिणगी किंवा विजेचा धक्का लागल्यास सुद्धा आग किंवा स्फोट होऊ शकतो.

कारवाई

या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. असुरक्षित कंटेनरमध्ये इंधन वितरित करताना आढळलेल्या पेट्रोल पंपांचे परवाने रद्द किंवा निलंबित केले जाऊ शकतात.

दंड

पेट्रोलची बेकायदेशीर साठवणूक किंवा वाहतूक करणाऱ्यांना मोठा दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

