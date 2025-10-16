रेड वाईन खरोखरच आरोग्यदायी आहे का? जाणून घ्या तज्ञांचं मत...

Vrushal Karmarkar

रेड वाईन

वाइन पिणारे अनेकदा म्हणतात की रेड वाईन आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. ती हृदयासाठी निरोगी आहे. म्हणून, दररोज थोडेसे पिण्याची शिफारस केली जाते.

सोनल हॉलंड

वाइन तज्ञ सोनल हॉलंड म्हणतात की, रेड वाईनमध्ये रेसवेराट्रोल असते. जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे असा दावा केला जात असला तरी, रेसवेराट्रोल सप्लिमेंट्ससाठी रेड वाईन हा एकमेव पर्याय असू नये.

वाइन तज्ञ

अल्कोहोल हे आरोग्यदायी टॉनिक नाही. वाइन तज्ञ सोनल हॉलंड म्हणतात, "रेसवेराट्रोल हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे, परंतु रेड वाईन पिणे हा तो मिळविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग नाही."

द्राक्षे आणि शेंगदाणे

तुमच्या आहारात बेरी, द्राक्षे आणि शेंगदाणे समाविष्ट करून रेसवेराट्रोल मिळवता येते. अल्कोहोल कधीही आरोग्यदायी टॉनिक किंवा पेय असू शकत नाही. म्हणून, ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करणे चांगले; ते कायमचे निवडू नका.

शॅम्पेन

शॅम्पेन फक्त पार्ट्यांसाठी आहे. असा एक सामान्य गैरसमज आहे की, शॅम्पेन फक्त पार्ट्यांसाठी आहे. परंतु ते खरे नाही. ही स्पार्कलिंग वाईन केवळ पार्ट्यांपुरती मर्यादित नाही.

अल्कोहोलिक पेय

वाइन तज्ञ असेही म्हणतात की कोणत्याही प्रकारचे अल्कोहोलिक पेय असो, ते मर्यादित प्रमाणात पिणे चांगले. गोड वाइन स्वस्त असतात आणि नवशिक्यांसाठी.

गैरसमज

मद्यपींमध्ये एक सामान्य गैरसमज असा आहे की, गोड वाइन स्वस्त असतात आणि नवशिक्यांसाठी असतात. त्या वारंवार मद्यपान करणाऱ्यांसाठी नाहीत.

गोड वाईन

वाइन तज्ञ सोनल हॉलंड म्हणतात की, हे खरे नाही. जगात अशा अनेक गोड वाइन आहेत ज्या त्यांच्या उच्च किमतींसाठी ओळखल्या जातात. फ्रान्स आणि हंगेरीतील गोड वाईन महाग आहेत.

स्वस्त

वाइन तज्ञ सोनल हॉलंड म्हणतात, "फ्रान्स आणि हंगेरीमध्ये उत्पादित होणारे गोड वाईन त्यांच्या गुणवत्तेमुळे महाग असतात. म्हणून गोड वाईन नवशिक्यांसाठी आहेत आणि खूप स्वस्त आहेत असा विचार करून फसवू नका."

