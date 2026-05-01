भारतात ई-सिगारेट ओढणे हा गुन्हा का आहे? व्हेपिंगसाठी काय शिक्षा होते? जाणून घ्या कायदा...

Vrushal Karmarkar

भारतात व्हेपिंग खरंच बेकायदेशीर आहे का, यावर देशव्यापी चर्चा सुरू झाली आहे. भारतात इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा २०१९ अंतर्गत ई-सिगारेट केवळ नियमांच्या अधीन नाहीत.

तर त्यांच्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. आरोग्याच्या गंभीर समस्यांमुळे सरकारने हा कायदा लागू केला.

तरुणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांद्वारे पसरणाऱ्या निकोटीनच्या व्यसनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.

याचा अर्थ असा की, ई-सिगारेटशी संबंधित कोणतीही कृती हा फौजदारी गुन्हा मानला जातो. या कायद्यात सर्व काही समाविष्ट आहे. तो केवळ ई-सिगारेटच्या वापराला लक्ष्य करत नाही.

तर ई-सिगारेटच्या जवळपास प्रत्येक पैलूला लागू होतो. ज्यामध्ये या उपकरणांचे उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, जाहिरात आणि अगदी ताबा यांचाही समावेश आहे.

शिक्षा तुमच्या सहभागावर अवलंबून आहे. ई-सिगारेटच्या उत्पादन, विक्री किंवा वितरणात सहभागी असलेल्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास ₹100,000 पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

वारंवार गुन्हे केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹500,000 पर्यंत दंड होऊ शकतो. ई-सिगारेट बाळगणे हा देखील एक शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

असे करताना पकडलेल्या कोणालाही सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, ₹50,000 पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. हा कायदा अधिकाऱ्यांना कठोर अंमलबजावणीचे अधिकारही देतो.

उपनिरीक्षक किंवा त्याहून उच्च दर्जाचे पोलीस अधिकारी, कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा संशय आल्यास, कोणत्याही जागेची झडती घेऊ शकतात.

ई-सिगारेट जप्त करू शकतात आणि वॉरंटशिवाय कोणालाही अटकही करू शकतात.

