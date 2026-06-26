रात्री उशिरापर्यंत रील्स पाहण्याची सवय; अकाली मृत्यूचा धोका वाढतो का? विज्ञानाने दिला महत्त्वाचा इशारा...

Vrushal Karmarkar
अंथरुणात पडून तासन्तास रील्स स्क्रोल करणे किंवा चित्रपट आणि वेब सिरीज पाहण्यात रात्र घालवणे ही जगभरातील अनेक लोकांची सवय झाली आहे.
Late Night Phone Use
ESakal
पण शांततेचा क्षण शोधण्यासाठी रील्स पाहण्यात घालवलेले हे तास तुमच्या शरीरावर काय परिणाम करत आहेत, याची तुम्हाला जाणीव आहे का?
Late Night Phone Use
ESakal
सोशल मीडियावर तर अशीही चर्चा आहे की रात्री उशिरापर्यंत फोन वापरल्याने अकाली मृत्यू ओढवत आहे. आजकाल बहुतेक लोक कामात व्यस्त असतात. त्यामुळे त्यांना कामाच्या वेळेत फोन वापरायला क्वचितच संधी मिळते.
Late Night Phone Use
ESakal
म्हणून रात्री थोड्या वेळासाठी स्क्रीन चालू करण्याचा विचार ते करतात. पण तो थोडा वेळ कधी दोन-तीन तासांमध्ये बदलेल, हे सांगता येत नाही.
Late Night Phone Use
ESakal
जेव्हा तुम्ही तुमचा मोबाईल फोन चालू करता, तेव्हा त्यातून एका विशिष्ट प्रकारचा निळा प्रकाश बाहेर पडतो. विज्ञानानुसार, हा प्रकाश आपल्या मेंदूला एक धोकादायक फसवा खेळ खेळतो.
Late Night Phone Use
ESakal
रात्रीच्या वेळीसुद्धा, हा प्रकाश कधीकधी बाहेर अजूनही प्रकाश आहे असा भ्रम निर्माण करू शकतो. यामुळे शांत झोपेसाठी आवश्यक असलेल्या मेलाटोनिन या हार्मोनचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या कमी होते.
Late Night Phone Use
ESakal
तासन्तास फोन वापरल्यामुळे गाढ आणि शांत झोप पूर्णपणे नाहीशी होऊ शकते. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, रात्री उशिरा फोन वापरल्याने अकाली मृत्यू येतो, असे सोशल मीडियावर पसरत असलेले दावे किती अचूक आहेत.
Late Night Phone Use
ESakal
वैद्यकीय संशोधन हा दावा पूर्णपणे खोडून काढते. रात्री उशिरा स्क्रीनकडे टक लावून पाहण्याने थेट मृत्यू होत नसला तरी, त्यात धोके नक्कीच आहेत.
Late Night Phone Use
ESakal
जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे अनेक दिवस किंवा महिने तुमच्या झोपेकडे दुर्लक्ष करत राहता तेव्हा तुमच्या शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊ लागते.
Late Night Phone Use
ESakal
झोपेच्या या तीव्र कमतरतेमुळे तुमचे शरीर हळूहळू जीवघेण्या आजारांना बळी पडू शकते. हे तपासण्यासाठी, माश्यांवर वैज्ञानिक प्रयोग करण्यात आले.
Late Night Phone Use
ESakal
जेव्हा माश्यांना मोबाईल फोनसारख्या निळ्या प्रकाशाच्या संपर्कात अनेक दिवस ठेवण्यात आले, तेव्हा त्यांच्या मेंदूच्या नसा कमकुवत झाल्या आणि त्यांचे आयुर्मान लक्षणीयरीत्या कमी झाले.
Late Night Phone Use
ESakal
जरी मानवावरील त्याचे घातक परिणाम अद्याप सिद्ध झाले नसले तरी, डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की जी सवय लहान जीवांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकते, ती मानवांसाठीही चांगली नसेल.
Late Night Phone Use
ESakal
दररोज रात्री तासनतास स्क्रीनकडे टक लावून पाहिल्याने केवळ आपल्या झोपेतच व्यत्यय येत नाही, तर शरीरातील तणाव संप्रेरके देखील सक्रिय होतात.
Late Night Phone Use
ESakal
दीर्घकाळाच्या संपर्कामुळे हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, टाईप २ मधुमेह, वजन वाढणे आणि नैराश्यासारख्या मानसिक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
Late Night Phone Use
ESakal
संशोधनात असेही दिसून आले आहे की, झोपण्यापूर्वी एक तास फोन वापरल्याने निद्रानाशाचा धोका ५९% ने वाढतो आणि रात्रीची झोप २४ मिनिटांनी कमी होते.
Late Night Phone Use
ESakal
हे टाळण्यासाठी, रात्री ९ किंवा १० वाजता तुमचा फोन नाईट मोडवर किंवा ब्लू लाईट फिल्टरवर सेट करा. झोपण्यापूर्वी एक तास आधी फोन बाजूला ठेवून एखादे चांगले पुस्तक वाचणे किंवा हलके संगीत ऐकणे सर्वोत्तम आहे.
Late Night Phone Use
ESakal