गूळ की मध आरोग्यासाठी काय आहे फायदेशीर?

Aarti Badade
गूळ (Jaggery) आणि मध (Honey) हे दोन्ही भारतीय स्वयंपाकघरातील आरोग्यदायी गोड पदार्थ आहेत.
Sakal
गूळ शरीराला उबदारपणा आणि शक्ती देतो.मध नैसर्गिक अमृतासारखे असून त्यात ऊर्जा आणि औषधी गुणधर्म असतात.
Sakal
गूळ लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमने (Iron, Magnesium, Potassium) समृद्ध आहे.तो रक्त वाढवण्यास आणि थकवा दूर करण्यास मदत करतो.
Sakal
गूळ स्थिर ऊर्जा (Stable Energy) देतो, रक्तातील साखरेत अचानक वाढ रोखतो.
Sakal
मधामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स (Antioxidants) आणि एन्झाईम्स असतात.हे घटक शरीराला विषमुक्त करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) मजबूत करतात.
Sakal
मध तात्काळ ऊर्जा (Instant Energy) वाढवते.
Sakal
गूळ शरीराला उबदार (Warmth) ठेवण्यास मदत करतो. लोक झोपण्यापूर्वी ते दुधासोबत घेतात.
Sakal
मध शरीराला थंडावा (Cooling) आणि हलकेपणा देतो, घसा खवखवणे आणि खोकल्यापासून आराम देतो.
Sakal
गूळ : हळूहळू ऊर्जा प्रदान करतो, दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा हवी असल्यास उपयुक्त. मध : तात्काळ ऊर्जा वाढवते, म्हणून सकाळी किंवा व्यायामापूर्वी (Before Workout) कोमट पाण्यासोबत घेणे फायदेशीर आहे.
Sakal
प्रमाण आणि हंगाम (Quantity and Season) यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे. जास्त खाणे दोन्हीसाठी हानिकारक (Harmful) ठरू शकते.
Sakal
जर तुम्ही तुमच्या दैनंदिन आहारात लोह आणि चयापचय (Metabolism) वाढवू इच्छित असाल, तर गूळ तुमचा आरोग्य साथीदार असू शकतो.
Sakal
जर तुम्ही हलका, नैसर्गिक आणि अँटिऑक्सिडंट-समृद्ध गोडवा शोधत असाल, तर मध हा खरा राजा आहे. टीप : मध कच्चे (Raw) आणि गरम न करता खाल्ल्यास त्याचे पूर्ण फायदे मिळतात.
Sakal
दोन्ही चांगले आहेत! आवश्यकता आणि हंगाम पाहून तुमच्या आरोग्यासाठी योग्य निवड करा.
Sakal
Sakal