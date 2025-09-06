जमिनीवर नाही, हवेत धावते ही जगातील सर्वात वेगवान बुलेट ट्रेन

सकाळ डिजिटल टीम

बुलेट ट्रेन

कल्पना करा की तुम्ही आश्चर्यकारक वेगाने धावत आहात. तुमच्या गाडीची चाके जमिनीला स्पर्शही करत नाहीत. खरं तर, तुम्ही तरंगत आहात!

जगातील सर्वात वेगवान ट्रेन

जपानी मॅग्लेव्ह ट्रेनने ताशी '६०३ किमी' वेग गाठून गिनीज बुकमध्ये स्थान मिळवले आहे. हा वेग कोणत्याही बुलेट ट्रेनपेक्षा जास्त आहे.

चुंबकीय तंत्रज्ञान

ही ट्रेन जमिनीला स्पर्श न करता 'चुंबकीय शक्तीने तरंगते', ज्यामुळे घर्षण जवळपास शून्य होते आणि वेग वाढवता येतो.

गती

चाके नसल्यामुळे घर्षण होत नाही, आणि त्यामुळे गाडीच्या गतीत व स्थिरतेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होते.

वेळेची बचत

टोकियो ते नागोया अंतर फक्त '४० मिनिटांत'! यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचतो आणि उत्पादकता वाढते.

अत्यंत सुरक्षित प्रवास

चुंबकीय मार्गदर्शक प्रणालीमुळे ट्रेन 'मार्गाच्या मध्यभागी सुरक्षित राहते' आणि अपघाताचा धोका खूपच कमी होतो.

ध्वनी प्रदूषणात घट

घर्षण नसल्यामुळे आणि एअरोडायनामिक डिझाइनमुळे 'ध्वनी प्रदूषण कमी होते', त्यामुळे ही ट्रेन शहरी भागात सुद्धा चालवता येते.

पर्यावरणपूरक पर्याय

इंधनाऐवजी 'विद्युत चुंबकीय शक्तीचा' वापर केल्यामुळे ही ट्रेन, कार्बन उत्सर्जन कमी करते, ज्यामुळे पर्यावरणाला कमी हानी होते.

आरामदायी सुविधा

मॅग्लेव्हमध्ये 'कंपन, आवाज आणि धक्के नसतात', ज्यामुळे प्रवास अधिक आरामदायक होतो.

तंत्रज्ञानाचे प्रतीक

ही ट्रेन फक्त एक वाहतूक साधन नसून, जपानच्या तांत्रिक प्रगतीचे प्रतिक आहे, जी इतर देशांना प्रेरणा देते.

