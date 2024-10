Joe Root ची कसोटीत गाडी सुस्साट! स्मिथ-विराट पडलेत मागे

२०१९ पासून विराट-स्मिथच्या गाडीला ब्रेक एकूणच २०१९ पासून विराट, स्मिथ आणि विलियम्सन यांच्यापैकी कोणालाही कसोटीत एका वर्षात १००० धावांचा टप्पा ओलांडता आलेला नाही, पण दुसरीकडे रुटने २०१९ नंतर तीन वर्षी कसोटीत १००० धावा केल्या आहेत.

