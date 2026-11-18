सकाळ डिजिटल टीम
राजस्थानातील एका अनोख्या मंदिरात २५ हजारांहून अधिक उंदीर मोकाट फिरतात, ज्यांना देशपाडे किंवा स्थानिक भाषेत 'काबस' म्हटले जाते.
Why 25,000 Rats Are Worshiped Here
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जगातील इतर ठिकाणी उंदरांना उपद्रवी मानले जाते, पण या मंदिरात त्यांना देवासारखे पवित्र आणि आदराचे स्थान दिले जाते.
Why 25,000 Rats Are Worshiped Here
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मंदिराजवळच्या दंतकथेनुसार, करणी मातेचा दत्तक पुत्र लक्ष्मण एका पाण्याचे भांडे पिण्याचा प्रयत्न करताना पाण्यात बुडून मरण पावला होता.
Why 25,000 Rats Are Worshiped Here
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पुत्राच्या अकाली मृत्यूने व्यथित झालेल्या करणी मातेने मृत्यूची देवता यमराजाकडे आपल्या मुलाला पुन्हा जिवंत करण्याची विनंती केली होती.
Why 25,000 Rats Are Worshiped Here
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करणी मातेच्या विनंतीनंतर यमराजाने तिला वरदान दिले की, तिचे सर्व मृत वंशज आणि पुत्र उंदराच्या रूपामध्ये पुनर्जन्म घेतील.
Why 25,000 Rats Are Worshiped Here
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मंदिरात येणारे भाविक या उंदरांना प्रेमाने दूध, मिठाई आणि खाण्याचे इतर पदार्थ भरवून त्यांची दररोज नियमितपणे काळजी घेतात.
Why 25,000 Rats Are Worshiped Here
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हजारो काळ्या उंदरांच्या या गर्दीत एखादा दुर्मिळ पांढरा उंदीर पाहणे अत्यंत शुभ आणि थेट करणी मातेचे दर्शन मानले जाते.
Why 25,000 Rats Are Worshiped Here
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चुकीने जर एखाद्या भक्ताकडून उंदीर मरून गेला, तर प्रायश्चित्त म्हणून मंदिरात सोन्याचा हुबेहूब उंदीर दान करण्याची परंपरा आहे.
Why 25,000 Rats Are Worshiped Here
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इंग्रजांची गुलामी कधीही न करणारे एकमेव भारतीय राज्य कोणते?
Indian State Was Never Under British Rule
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