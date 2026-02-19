'हे' आहेत जगातील सर्वात दयाळू १० देश, भारत कितव्या क्रमांकावर ?

Yashwant Kshirsagar
दया आणि करुणा ही एक वैश्विक भाषा आहे. दया आणि करुणा हे जीवनातील सर्वात मोठे, सर्वात निस्वार्थी आणि सकारात्मक मानवी गुण आहेत.
हे गुण केवळ नातेसंबंध मजबूत करत नाहीत तर समाजात सुसंवाद, सहानुभूती आणि शांती देखील देतात. आम्ही तुम्हाला जगातील सर्वात दयाळू 10 देशांबद्दल सांगणार आहोत.
जागतिक दयाळूपणा निर्देशांकात कॅनडा पहिल्या क्रमांकावर आहे. कॅनडामध्ये सामुदायिक भावना, समावेशकता आणि दैनंदिन मदतीची मजबूत संस्कृती आहे.
स्पेन त्याच्या मैत्रीपूर्ण आणि आदरातिथ्यशील समुदायामुळे यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्पॅनिश लोक त्यांच्या चैतन्यशील सामाजिक संस्कृती, मजबूत कौटुंबिक संबंध आणि पाहुण्यांबद्दल नैसर्गिकरित्या उदार वृत्तीसाठी ओळखले जातात.
न्यूझीलंडची दयाळूपणा माओरी संस्कृतीच्या "मनाकिटंगा" मूल्याने खोलवर प्रभावित आहे, जी इतरांची काळजी घेण्यास प्रोत्साहन देते.
नेदरलँड्स त्याच्या सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार आणि खुल्या विचारसरणीच्या लोकसंख्येसाठी ओळखले जाते.डच समाज समानता आणि कल्याणावर जोरदार लक्ष केंद्रित करतो, दयाळूपणासाठी सामाजिक बांधिलकी निर्माण करतो.
पोर्तुगाल त्याच्या आदरातिथ्य आणि परदेशी लोकांचे उबदार स्वागत करण्यासाठी ओळखले जाते. पोर्तुगालच्या वागण्यामुळे परदेशी लोकांना घरासारखे वाटते. दयाळूपणाची ही भावना पोर्तुगालला जागतिक स्तरावर एक मजबूत स्थान देते.
ऑस्ट्रेलियन लोक त्यांच्या सहज आणि मैत्रीपूर्ण स्वभावासाठी ओळखले जातात. सामुदायिक सहकार्य आणि मदत हे ऑस्ट्रेलियन संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे.
इटलीची समृद्ध आदरातिथ्य संस्कृती कौटुंबिक मूल्ये आणि परंपरांमध्ये रुजलेली आहे. इटालियन लोक परदेशी लोकांबद्दल त्यांचे प्रेम आणि समावेशकतेसाठी ओळखले जातात.
लोक कल्याण आणि समानतेसाठी नॉर्वेची वचनबद्धता जगभरात प्रसिद्ध आहे. देशाची सामाजिक धोरणे सामूहिक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करतात.
थायलंड त्याच्या सभ्यता आणि आदरयुक्त स्वभावासाठी नवव्या क्रमांकावर आहे. शांतता, नम्रता आणि शालीनता बहुतेकदा दैनंदिन संवादात दिसून येते.
जगातील सर्वात आनंदी देशांपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे फिनलॅंड काळजी आणि परस्पर आदराची संस्कृती देखील प्रोत्साहित करते.
जागतिक दयाळूपणा निर्देशांकात भारत ६३ व्या क्रमांकावर आहे. भारताची विविध संस्कृती त्याच्या परंपरा आणि तत्वज्ञानाद्वारे करुणेला प्रोत्साहन देते.
