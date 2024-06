डॉक्टर डिनरनंतर चालण्याचा सल्ला का देतात?

जर तुम्ही रात्री जेवण केल्यानंतर लगेच झोपी जात असाल तर हे तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही, डॉक्टर प्रत्येकाने रात्रीच्या जेवणानंतर थोडंसे पायी चालण्याचा सल्ला देतात.

know benefits of walking after dinner marathi news