ढगफुटी नेमकी का आणि कशी होते?

पावसाळ्यात बऱ्याचदा ढगफुटीच्या घटना घडल्याचे समोर येते महाराष्ट्रात तसेच देशात अनेक ठिकणी ढगफुटीसारखा पाऊस पडल्याचे आपण ऐकतो.

know how and way cloud burst flash flood mrathi news