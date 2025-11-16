बॉम्बस्फोटांचे किती प्रकार आहेत?

Mansi Khambe
सोमवारी (१० नोव्हेंबर) संध्याकाळी ६:५२ वाजता दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ बाहेर एक शक्तिशाली स्फोट झाला.
लाल दिव्याजवळ थांबलेल्या हुंडई आय२० कारमध्ये हा स्फोट झाला आणि जवळपासच्या वाहनांनाही तो वेढून गेला. काही जण असा दावा करत आहेत की हा सीएनजी सिलेंडरचा स्फोट होता.
तर फॉरेन्सिक तज्ञ अमोनियम नायट्रेटच्या खुणा देखील तपासत आहेत. तर, आयईडीपासून आरडीएक्स, प्लास्टिक स्फोटके आणि जिलेटिन स्टिक्सपर्यंत विविध प्रकारच्या बॉम्बस्फोटांचा शोध घेऊया.
आयईडी म्हणजे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाइस, जे दहशतवादी स्वतः बनवतात. ते बनवण्यासाठी प्रेशर कुकर, पाईप, बॅग आणि वाहने वापरली जातात.
हा बॉम्ब अमोनियम नायट्रेट, साखर आणि पोटॅशियम क्लोरेट वापरून बनवला जातो. त्यानंतर मोबाईल ट्रिगर, टायमर किंवा रिमोट वापरून तो स्फोट केला जातो.
लाल किल्ल्यावरील स्फोट हा आयईडी असल्याचा संशय आहे, कारण कोणतेही व्यावसायिक शस्त्र सापडले नाही.
१० नोव्हेंबर रोजी सकाळी फरीदाबादमध्ये सापडलेले २९०० किलो वजनाचे स्फोटक रसायन अमोनियम नायट्रेट होते. जे आयईडी बनवण्यासाठी वापरले जाते.
आरडीएक्स, ज्याचा अर्थ रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोझिव्ह आहे, हा एक गंधहीन पांढरा पावडर आहे. एक किलो आरडीएक्स १० किलो टीएनटी इतका स्फोट निर्माण करू शकतो.
तो लष्कराकडून चोरीला जातो किंवा पाकिस्तानमधून तस्करी करून आणला जातो. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटात, २००८ च्या दिल्ली मालिकेतील स्फोटात आणि २०११ च्या दिल्ली उच्च न्यायालयातील बॉम्बस्फोटात आरडीएक्सचा वापर करण्यात आला होता.
लाल किल्ल्यावरील स्फोटात आरडीएक्स अद्याप सापडलेला नाही. व्यावसायिक दहशतवादी G4 आणि Semtex सारखी प्लास्टिक स्फोटके वापरतात.
ते कणकेसारखे मळून डेटोनेटर जोडल्यावर स्फोट होऊ शकतात. पॅन अॅम फ्लाइट १०३ बॉम्बस्फोट आणि राजीव गांधी हत्येत ही स्फोटके वापरली गेली होती.
लाल किल्ल्यावरील स्फोटात प्लास्टिक स्फोटके आढळल्यास परदेशी हँडलरचा सहभाग असल्याचा संशय वाढेल. जिलेटिन स्टिक हे खाणकामात वापरले जातात आणि लांब दांड्यांसारखे दिसतात.
ते चोरणे सोपे आहे. जिलेटिनच्या काड्या लहान स्फोट निर्माण करतात, परंतु गर्दीत ते प्राणघातक ठरू शकतात. २००३ च्या मुंबई टॅक्सी बॉम्बस्फोटात जिलेटिन आणि अमोनियम नायट्रेटचा वापर करण्यात आला होता.
लाल किल्ल्यावरील स्फोटात याचा वापर करण्यात आला नाही कारण आग मोठी होती आणि त्याचे तुकडे कमी होते. शेतकऱ्यांच्या खतामध्ये अमोनियम नायट्रेट मिसळले जाते.
इंधन तेलात मिसळल्यावर ते ANFO बनवते, ज्यामुळे मोठा स्फोट होऊ शकतो. फरीदाबादमध्ये फक्त २,९०० किलो अमोनियम नायट्रेट जप्त करण्यात आले.
परिणामी, लाल किल्ल्यावरील स्फोटात अमोनियम नायट्रेटचे अंश तपासले जात आहेत. या प्रकरणात, संपूर्ण वाहन बॉम्बसारखे कॉन्फिगर केलेले आहे.
आत 50 ते 500 किलोग्रॅम स्फोटके ठेवली आहेत. लाल किल्ल्यावरील स्फोटाचे या श्रेणीत वर्गीकरण केले जात आहे. या प्रकरणात, एक हळू वाहन थांबले आणि स्फोट झाला.
हा आत्मघातकी हल्ला किंवा रिमोट हल्ला मानला जात आहे. स्टिकी बॉम्ब हा एक लहान, चुंबकीय बॉम्ब आहे, जो सामान्यतः चित्रपटांमध्ये दिसतो. तो वाहनाच्या खालच्या बाजूस जोडलेला असतो.
रिमोटने स्फोट केला जातो. या प्रकारच्या बॉम्बचा वापर काश्मीरमध्ये खूप सामान्य आहे. लाल किल्ल्यावरील स्फोटातही याचा वापर झाल्याचा संशय आहे. कारण हा स्फोट गाडीच्या मागील भागात झाला होता.
या प्रकरणात, आत्मघातकी हल्लेखोर त्याच्या जॅकेटमध्ये स्फोटके घेऊन फिरतो आणि नियुक्त केलेल्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर स्वतःला स्फोट घडवून आणतो. लाल किल्ल्यावरील स्फोटात असे होणे अपेक्षित नाही.
