सीरियलच्या अर्ध्या तासाच्या एपिसोडमधून टीव्ही चॅनेल किती रुपयांची कमाई करतं?

Mansi Khambe

टीव्ही मालिका

भारतात टीव्ही मालिका खूप लोकप्रिय आहेत. प्रेक्षक मनोरंजनासाठी त्या पाहतात. पण निर्माते आणि चॅनेल मालिकांमधून कसे कमावतात याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?

अर्ध्या तासाची मालिका

जर तुम्ही अर्ध्या तासाची मालिका पाहिली तर ती त्या कालावधीत ५० लाख ते १ कोटी रुपये कमावते. चला जाणून घेऊया कसे...

टीआरपी

चॅनेल प्रोडक्शन हाऊसला मालिकांसाठी पैसे देते. हे मालिकेच्या टीआरपीवर अवलंबून असते. याचा अर्थ असा की मालिकेचा टीआरपी जितका जास्त असेल तितकाच त्याची कमाई होण्याची शक्यता जास्त असते.

जाहिरातींचा समावेश

जर एखादा चॅनेल दररोज ३० मिनिटांची मालिका प्रसारित करत असेल तर त्यात १५ मिनिटांच्या जाहिरातींचा समावेश असतो.

सर्वाधिक कमाई

चॅनेल या जाहिरातींचा दर ठरवते, जो प्रति सेकंद आधारावर असतो. उदाहरणार्थ एखाद्या चॅनेलवरील शो टीआरपीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ या शोमध्ये सर्वाधिक कमाईची क्षमता आहे.

जाहिरातींचा दर

एका मार्केटिंग एजन्सीनुसार, झी टीव्हीवरील जाहिरातींचा दर प्रति सेकंद ₹६,१२४ आहे.

एपिसोड

याचा अर्थ असा की जर एखाद्या चॅनेलवरील या ३० तासांच्या शोमध्ये १५ मिनिटांच्या जाहिरातींचा समावेश केला तर तो प्रत्येक एपिसोडला सुमारे ₹५ दशलक्ष कमाई करेल.

महसुलाचा वाटा

चॅनेल आणि निर्मात्यांमधील करारानुसार, निर्मिती कंपनीला शोच्या महसुलाचा वाटा मिळतो.

चॅनेलचे दर

त्याचप्रमाणे, प्रत्येक कलर्स मालिका सुमारे ₹५ दशलक्ष कमाई करते आणि प्रत्येक स्टार प्लस मालिका दररोज सुमारे ₹१ कोटी कमाई करते. सोनीसह काही चॅनेलचे दर इतरांपेक्षा कमी आहेत.

