केळी जास्त दिवस ताजी कशी ठेवायची?

वेगळं ठेवा इतर फळांपासून, विशेषतः सफरचंदापासून, केळी वेगळी ठेवा. यामुळे एथिलीन वायूचा उत्सर्जन कमी होतो जो केळी पिकण्यास गती देतो.

Keep away bananas from other fruits | esakal