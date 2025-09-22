लग्नाची अनोखी परंपरा, 'येथे' मुलगी मुलाआधी खंजीरसोबत लग्न करते, कारण...

हिमाचल प्रदेश

भारत हा विविध परंपरा आणि संस्कृतींचा देश आहे. प्रत्येक पावलावर भाषा बदलते, तसेच चालीरीतीही बदलतात. हिमाचल प्रदेशातही अशाच काही अनोख्या प्रथा आणि परंपरा आहेत.

छुरा वाली शादी

हिमाचल प्रदेश "छुरा वाली शादी" किंवा "खंजर वाली शादी" साठी ओळखला जातो. या प्रथेनुसार, वर वधूच्या घरी लग्नाला स्वतः उपस्थित राहत नाही, तर त्याचा चाकू त्याची उपस्थिती दर्शवितो.

वरातीचा भाग

चाकू लग्नाच्या विधी आणि वरातीचा भाग असतो. कुल्लू, किन्नौर आणि शिमला सारख्या ठिकाणी, चाकू हा वराचे प्रतीक मानला जातो. पाच ते अकरा लोक वधूच्या घरी येतात आणि सर्व विधी पार पाडतात.

उपस्थितीचे प्रतीक

वराचा मोठा भाऊ किंवा जवळचा नातेवाईक चाकू घेऊन जातो. हा चाकू वराच्या उपस्थितीचे प्रतीक आहे.

लग्न समारंभ

वधूच्या घरी विधी दरम्यान, हळदी समारंभ, मेहंदी समारंभ आणि इतर सर्व लग्न समारंभ या चाकूने केले जातात.

खंजीर

वधूच्या घरी विधी पूर्ण केल्यानंतर, तिला खंजीर घेऊन वराच्या घरी नेले जाते. तिथे ती पहिल्यांदा तिच्या पतीला भेटते आणि अंतिम विधी पूर्ण करते. त्यानंतर वर आपला खंजीर परत घेतो आणि वधूला कुंकू लावतो.

कठीण आणि महागडे

असे म्हटले जाते की आर्थिक अडचणींमुळे खंजीर लग्न सुरू झाले. हिमाचल प्रदेशातील डोंगराळ प्रदेशात, मोठी लग्न मिरवणूक, मेजवानी आणि सर्व लग्न विधी आयोजित करणे अनेकदा कठीण आणि महागडे होते.

खंजीर वराचे प्रतीक

वरऐवजी खंजीर पाठवून, कुटुंबे लग्नाच्या पावित्र्याचा आदर करू शकतील आणि वधूच्या कुटुंबावरील भार कमी करू शकतील. शिवाय, खंजीर वराचे प्रतीक आहे आणि वधूचे रक्षण करते असे मानले जाते.

