IED आणि RDX यातील फरक काय? सर्वात धोकादायक काय?

दिल्ली मेट्रो स्टेशन

काल, लाल किल्ल्याजवळील दिल्ली मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ झालेल्या एका शक्तिशाली स्फोटामुळे संपूर्ण राजधानीत घबराट पसरली.

Delhi Blast

स्फोट

लाल दिव्याजवळ थांबलेल्या हुंडई आय२० कारला हा स्फोट झाला. जवळपासच्या गाड्याही या स्फोटात अडकल्या, ज्यामुळे आतापर्यंत अंदाजे नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Delhi Blast

उच्च-शक्तीचा स्फोटक

अहवालात असे दिसून आले आहे की. उच्च-शक्तीचा स्फोटक, अमोनियम नायट्रेट वापरण्यात आला होता. सुरुवातीला, ते आरडीएक्स असल्याचा संशय होता.

Delhi Blast

आरडीएक्स

पण तुम्हाला माहिती आहे का की आयईडीच्या तुलनेत आरडीएक्स किती धोकादायक आहे आणि कोणत्या प्रकारच्या स्फोटामुळे जास्त नुकसान होते?

Difference In IED and RDX

डबा

कल्पना करा, पावडरचा एक छोटासा डबा संपूर्ण परिसराला तात्काळ उद्ध्वस्त करू शकतो, सायरन वाजवू शकतो आणि सर्वकाही धूळ आणि धुराने वेढून टाकू शकतो. हीच RDX ची खरी ताकद आहे.

Difference In IED and RDX

बॉम्ब

हा फक्त कोणताही सामान्य स्फोटक पदार्थ नाही तर जगातील सर्वात धोकादायक बॉम्बपैकी एकाचे हृदय आहे. जेव्हा RDX IEDमध्ये वापरला जातो तेव्हा तो स्फोट केवळ आवाजापेक्षा जास्त बनतो, तर विनाशाचा पुरावा बनतो.

Difference In IED and RDX

धोकादायक

आरडीएक्स म्हणजे रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोझिव्ह किंवा रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोझिव्ह. हे जगातील सर्वात धोकादायक स्फोटकांपैकी एक मानले जाते.

Difference In IED and RDX

जर्मनी

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान ते प्रथम जर्मनीमध्ये विकसित केले गेले. त्याची खासियत अशी आहे की थोड्या प्रमाणात देखील इतका शक्तिशाली स्फोट होतो की तो संपूर्ण परिसर हादरवू शकतो.

Difference In IED and RDX

दहशतवादी संघटना

आज, आरडीएक्सचा वापर केवळ लष्करच नाही तर दहशतवादी संघटना देखील करतात, जे ते त्यांच्या आयईडी बॉम्बमध्ये लोड करून विनाशाचे शस्त्र म्हणून करतात.

Difference In IED and RDX

इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह

आयईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस) हा एक प्रकारचा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस आहे, जो सामान्यतः लोखंडी पाईप, प्रेशर कुकर किंवा इतर कंटेनरपासून बनवला जातो.

Difference In IED and RDX

