१, २ किंवा १०० रुपये नाहीतर...; आरबीआयने जारी केलेली पहिली नोट किती रुपयांची?

Mansi Khambe
सध्या भारतात १०, २०, ५०, १०० आणि ५०० च्या नोटा सर्वाधिक चलनात आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का आरबीआयने जारी केलेल्या पहिल्या कागदी नोटेचे मूल्य किती होते?
१ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली. स्वातंत्र्यापूर्वी भारत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता तो काळ होता.
आरबीआयने स्थापनेनंतर तीन वर्षांनी जानेवारी १९३८ मध्ये पहिल्यांदा कागदी नोटा जारी केल्या. आरबीआयची पहिली नोट १, २ किंवा १०० रुपयांची नव्हती.
तर आरबीआयची पहिली नोट ५ रुपयांची होती. त्यावर ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज सहावा यांचे चित्र छापलेले होते. १८६१ मध्ये कागदी चलन कायदा लागू झाला.
यानंतर भारत सरकारने पहिली अधिकृत नोट जारी केली. जी १० रुपयांची होती. या नोटेवर राणी व्हिक्टोरियाचे चित्र होते.
१९३८ मध्ये आरबीआयने चलनी नोटा जारी करण्याची जबाबदारी घेतली. १९३८ मध्ये जारी झालेल्या या ५ रुपयांच्या नोटेनंतर त्याच वर्षी आरबीआयने १०, १००, १००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटाही जारी केल्या.
ही १०,००० रुपयांची नोट प्रामुख्याने व्यापारी आणि मोठ्या व्यवहारांसाठी होती. १९४६ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ती बंद केली. स्वातंत्र्यानंतर. १९४९ मध्ये, आरबीआयने स्वतंत्र भारताची पहिली नोट जारी केली.
ती नोट १ रुपयांची होती. या नोटेवर किंग जॉर्जच्या चित्राऐवजी, अशोक स्तंभाची सिंह राजधानी छापण्यात आली होती. ही नोट भारताच्या स्वातंत्र्याचे आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक होती.
त्यानंतर १९५० मध्ये, रिपब्लिक मालिकेअंतर्गत २, ५, १० आणि १०० रुपयांच्या नोटा जारी करण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे चलनी नोटांवर महात्मा गांधींचे चित्र नव्हते.
महात्मा गांधींच्या १०० व्या जयंतीनिमित्त आरबीआयने त्यांच्या चित्रासह एक नोट जारी केली होती. १९६९ मध्ये, आरबीआयने पहिल्यांदाच १०० रुपयांच्या नोटेवर महात्मा गांधींचे चित्र छापले.
१९९६ पासून, महात्मा गांधी मालिकेतील नोटांनी सर्व जुन्या नोटा बदलल्या आहेत. आज, गांधीजींचे चित्र आपल्या नोटांवर सामान्य आहे.