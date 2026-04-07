पाण्याच्या बाटल्यांवर जिग-झॅग डिझाईन आणि तळाशी खळगा का असतो? जाणून घ्या कारण

Mansi Khambe
तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की जवळजवळ प्रत्येक बाटलीवर नागमोडी, लाटांसारख्या, उंचवट्याच्या किंवा खड्डे असलेल्या रेषा का असतात?
इतकेच नाही तर, तिचा तळ अनेकदा सपाट नसून किंचित खोलगट किंवा नक्षीदार असतो. बहुतेक लोक याला केवळ डिझाइन किंवा सजावट समजतात, पण हे एक मोठे अभियांत्रिकी रहस्य आहे.
जे बाटलीला मजबूत, सुरक्षित आणि वापरण्यास सोपे बनवते. या डिझाइनमागे काय कारण आहे? त्यांना "रिब्स" किंवा "रीइन्फोर्सिंग रिब्स" म्हणतात.
पीईटी प्लॅस्टिकपासून बनवलेल्या बाटल्या पातळ असतात, त्यामुळे कमी साहित्य लागते आणि पर्यावरणावरील भार कमी होतो. पातळ भिंतींच्या बाटल्या सहजपणे चुरगळू शकतात.
वाकू शकतात किंवा तडकू शकतात. विशेषतः एकावर एक ठेवताना, वाहतूक करताना किंवा हाताळताना. इथेच झिग-झॅग किंवा उभ्या/सर्पिलाकार नक्षी उपयोगी पडतात.
या उंचवट्या दाब विभागून बाटलीला मजबूत करतात, अगदी जसे पुलाची कमानीची रचना दाब विखुरते. याला "स्ट्रेस डिस्पर्शन" म्हणतात. या नक्षींशिवाय, जर बाटली पूर्णपणे गुळगुळीत असती, तर जाड प्लॅस्टिकची आवश्यकता भासली असती.
ज्यामुळे वजन आणि खर्च वाढला असता. रिब्समुळे प्लॅस्टिक पातळ ठेवता येते, तरीही त्याची मजबुती टिकून राहते. या नक्षींमुळे बाटली आघात-प्रतिरोधक बनते.
म्हणजेच ती खाली पडल्यास फुटण्याची शक्यता कमी असते. याचे अनेक फायदे आहेत. आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे पकड.
उन्हाळ्यात घामाने किंवा पावसात ओल्या झाल्यावर गुळगुळीत बाटल्या हातातून निसटू शकतात. मात्र, या नागमोडी रेषांमुळे घसरणे टळते. बोटे त्यात व्यवस्थित बसतात, ज्यामुळे पकड पक्की राहते.
अनेक अहवालांनुसार, ओल्या हातांनीही या रेषांमुळे चांगली पकड मिळते. बाटलीला स्थिरता देण्यासाठी तिचा तळभाग अनेकदा नक्षीदार किंवा 'रंगवलेला' असतो.
जर तळभाग पूर्णपणे सपाट असता, तर मोल्डिंग करताना प्लास्टिक बाहेरच्या बाजूला फुगून बाटली डगमगू शकली असती. या नक्षीमुळे बाटलीचे वजन एकाच ठिकाणी केंद्रित होते आणि ती उभी राहणे सोपे होते.
कार्बनयुक्त पेयांइतका दाब पाण्याच्या बाटल्यांवर नसतो, त्यामुळे त्यांचा तळभाग तितका टोकदार नसतो, पण तरीही तो मजबुतीसाठी बनवलेला असतो. या नक्षीमुळे वाहतूक आणि साठवणुकीतही मदत होते.
जेव्हा बाटल्या एकावर एक ठेवल्या जातात, तेव्हा या रेषा दाब विभागून देतात, ज्यामुळे वरच्या बाटल्यांचे वजन खालच्या बाटल्यांवर पडून त्या चुरगळल्या जात नाहीत.
ही रचना पॅकेजिंग उद्योगात प्रमाणित आहे. काही लोकांना वाटते की या नक्षी केवळ मार्केटिंगसाठी किंवा बाटली अधिक पाणीदार दिसावी यासाठी असतात, पण ते खरे नाही. ते निव्वळ कार्यात्मक आहेत.
