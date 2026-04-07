पाण्याच्या बाटल्यांवर जिग-झॅग डिझाईन आणि तळाशी खळगा का असतो? जाणून घ्या कारण

Mansi Khambe

बाटली

तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की जवळजवळ प्रत्येक बाटलीवर नागमोडी, लाटांसारख्या, उंचवट्याच्या किंवा खड्डे असलेल्या रेषा का असतात?

water bottles zig zag design

|

ESakal

डिझाइन

इतकेच नाही तर, तिचा तळ अनेकदा सपाट नसून किंचित खोलगट किंवा नक्षीदार असतो. बहुतेक लोक याला केवळ डिझाइन किंवा सजावट समजतात, पण हे एक मोठे अभियांत्रिकी रहस्य आहे.

water bottles zig zag design

|

ESakal

रीइन्फोर्सिंग रिब्स

जे बाटलीला मजबूत, सुरक्षित आणि वापरण्यास सोपे बनवते. या डिझाइनमागे काय कारण आहे? त्यांना "रिब्स" किंवा "रीइन्फोर्सिंग रिब्स" म्हणतात.

water bottles zig zag design

|

ESakal

भार

पीईटी प्लॅस्टिकपासून बनवलेल्या बाटल्या पातळ असतात, त्यामुळे कमी साहित्य लागते आणि पर्यावरणावरील भार कमी होतो. पातळ भिंतींच्या बाटल्या सहजपणे चुरगळू शकतात.

water bottles zig zag design

|

ESakal

झिग-झॅग

वाकू शकतात किंवा तडकू शकतात. विशेषतः एकावर एक ठेवताना, वाहतूक करताना किंवा हाताळताना. इथेच झिग-झॅग किंवा उभ्या/सर्पिलाकार नक्षी उपयोगी पडतात.

water bottles zig zag design

|

ESakal

स्ट्रेस डिस्पर्शन

या उंचवट्या दाब विभागून बाटलीला मजबूत करतात, अगदी जसे पुलाची कमानीची रचना दाब विखुरते. याला "स्ट्रेस डिस्पर्शन" म्हणतात. या नक्षींशिवाय, जर बाटली पूर्णपणे गुळगुळीत असती, तर जाड प्लॅस्टिकची आवश्यकता भासली असती.

water bottles zig zag design

|

ESakal

आघात

ज्यामुळे वजन आणि खर्च वाढला असता. रिब्समुळे प्लॅस्टिक पातळ ठेवता येते, तरीही त्याची मजबुती टिकून राहते. या नक्षींमुळे बाटली आघात-प्रतिरोधक बनते.

water bottles zig zag design

|

ESakal

फायदे

म्हणजेच ती खाली पडल्यास फुटण्याची शक्यता कमी असते. याचे अनेक फायदे आहेत. आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे पकड.

water bottles zig zag design

|

ESakal

पकड

उन्हाळ्यात घामाने किंवा पावसात ओल्या झाल्यावर गुळगुळीत बाटल्या हातातून निसटू शकतात. मात्र, या नागमोडी रेषांमुळे घसरणे टळते. बोटे त्यात व्यवस्थित बसतात, ज्यामुळे पकड पक्की राहते.

water bottles zig zag design

|

ESakal

नक्षीदार

अनेक अहवालांनुसार, ओल्या हातांनीही या रेषांमुळे चांगली पकड मिळते. बाटलीला स्थिरता देण्यासाठी तिचा तळभाग अनेकदा नक्षीदार किंवा 'रंगवलेला' असतो.

water bottles zig zag design

|

ESakal

मोल्डिंग

जर तळभाग पूर्णपणे सपाट असता, तर मोल्डिंग करताना प्लास्टिक बाहेरच्या बाजूला फुगून बाटली डगमगू शकली असती. या नक्षीमुळे बाटलीचे वजन एकाच ठिकाणी केंद्रित होते आणि ती उभी राहणे सोपे होते.

water bottles zig zag design

|

ESakal

वाहतूक

कार्बनयुक्त पेयांइतका दाब पाण्याच्या बाटल्यांवर नसतो, त्यामुळे त्यांचा तळभाग तितका टोकदार नसतो, पण तरीही तो मजबुतीसाठी बनवलेला असतो. या नक्षीमुळे वाहतूक आणि साठवणुकीतही मदत होते.

water bottles zig zag design

|

ESakal

वजन

जेव्हा बाटल्या एकावर एक ठेवल्या जातात, तेव्हा या रेषा दाब विभागून देतात, ज्यामुळे वरच्या बाटल्यांचे वजन खालच्या बाटल्यांवर पडून त्या चुरगळल्या जात नाहीत.

water bottles zig zag design

|

ESakal

पॅकेजिंग

ही रचना पॅकेजिंग उद्योगात प्रमाणित आहे. काही लोकांना वाटते की या नक्षी केवळ मार्केटिंगसाठी किंवा बाटली अधिक पाणीदार दिसावी यासाठी असतात, पण ते खरे नाही. ते निव्वळ कार्यात्मक आहेत.

water bottles zig zag design

|

ESakal

