'या' लग्नात सोन्याच्या नाण्यांचा पाऊस पडला होता

लाहोरच्या रस्त्यांवर घोड्यांच्या नालांचा आवाज ऐकू आला. त्यानंतर सोन्याच्या नाण्यांची चमक दिसू लागली. उडणाऱ्या नाण्यांनी आणि शाही उत्सवाच्या भव्यतेने ब्रिटिश अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले.
हे सामान्य लग्न नव्हते, तर शीख साम्राज्यातील सर्वात भव्य आणि संस्मरणीय शाही लग्नांपैकी एक होते. महाराजा रणजित सिंग यांचे नातू नौहल सिंग यांचे लग्न.
इतिहासकारांनी याचे वर्णन केवळ भव्यतेचे प्रतीक म्हणून केले नाही तर राजकीय आणि शाही शक्तीचे उल्लेखनीय प्रदर्शन म्हणून देखील केले आहे.
मार्च १८३७ मध्ये, महाराजा रणजित सिंह यांनी त्यांचा नातू नौहल सिंह यांच्या लग्नात इतका शाही भव्यता दाखवली की इतिहासकारांना अजूनही त्याची आठवण आहे.
महाराजा शीश महालमधून घोड्यावर बसून बाहेर पडले. त्यांनी किल्ल्यावर सोन्याच्या नाण्यांचा वर्षाव केला. त्यांच्या या विलक्षण कृतीने उपस्थितांना आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना आश्चर्यचकित केले.
त्या वेळी, नौहल सिंगचा नानकी कौरशी झालेला विवाह हा केवळ कौटुंबिक उत्सव नव्हता. तो शीख साम्राज्याच्या शक्ती आणि राजकीय युतीचे प्रतीक होता.
इतिहासकार प्रियाच्या मते, हा विवाह केवळ साम्राज्याच्या उदय आणि वैभवाचे प्रतिनिधित्व करत नव्हता तर धार्मिक महत्त्व देखील होता.
गुरु नानकांच्या आशीर्वादाचा उल्लेख करून, महाराजांनी हा दिवस एक भाग्यवान दिवस म्हणून घोषित केला. भव्य लग्न समारंभ महिनाभर चालला. या समारंभाला हजारो लोक उपस्थित होते.
मिठाई बनवणारे, स्वयंपाकी आणि कारागीर यांना महिने आधीच आमंत्रित केले होते. रणजित सिंग यांनी भेटवस्तू, दागिने आणि संपत्तीच्या भव्यतेकडे विशेष लक्ष दिले.
तयारीची देखरेख करण्यासाठी खरक सिंग आणि नौहल सिंग यांना अमृतसरला पाठवण्यात आले. मंत्री भाई राम अटारी यांच्यावर व्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली.
ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचे कमांडर सर हेन्री फिन हे या समारंभात विशेष पाहुणे होते. शाही भव्यता, सोन्याचा वर्षाव आणि रंगीत उत्सव पाहून ते थक्क झाले.
हे लग्न केवळ कौटुंबिक उत्सवापेक्षा जास्त बनले, तर ते शाही सत्तेचे प्रतीक बनले. रणजितसिंग यांच्याकडे महत्त्वाच्या प्रसंगी सोने आणि पैशांचा वर्षाव करण्याची परंपरा होती.
हे केवळ संपत्तीचे प्रदर्शन नव्हते, तर शीख राजेशाही संस्कृती आणि सन्मानाचे प्रतीक होते. नौहल सिंगच्या लग्नादरम्यान ही परंपरा शिगेला पोहोचली आणि उपस्थित सर्वांना मोहित केले.
