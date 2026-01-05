Leo Yearly Horoscope: सिंह राशीच्या लोकांनो, 2026 मध्ये नोकरीत गोष्टी अनपेक्षितपणाने घडतील

Puja Bonkile

सिंह रास

नोकरी नोकरीतील सिंह राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष संमिश्र स्वरूपाचे आहे. काहीसे प्रतिकूल आहे.

Leo career horoscope 2026 unexpected changes in job

धाडस

तेव्हा धाडस करताना प्रत्येक गोष्ट जागरूकपणे व विचारपूर्वक करण्याची गरज आहे.

सहकार्य

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

जागरूक राहावयास हवे

सिंह राशीच्या व्यक्तींनी या वर्षी नोकरीत जास्तीतजास्त जागरूक राहावयास हवे.

गोष्टी अनपेक्षितपणे घडतील

काही गोष्टी अनपेक्षितपणाने घडतील. काही गोष्टी मनाविरुद्ध घडतील.

वेळापत्रक

या वर्षी तुमचे वेळापत्रक बदलणार आहे.

नोकरीच्या दृष्टीने चांगले कालखंड खालीलप्रमाणे

दि. ०१/०१/२०२६ ते दि. १६/०१/२०२६ दि. ०६/०२/२०२६ ते दि. १४/०३/२०२६ दि. १२/०५/२०२६ ते दि. ०८/०६/२०२६ दि. ०५/०७/२०२६ ते दि. ०१/०८/२०२६ दि. १७/०८/२०२६ ते दि. ०५/११/२०२६ दि. १६/११/२०२६ ते दि. १६/१२/२०२६

नोकरीतील व्यक्तींना त्रासदायक कालखंड

सिंह राशीच्या लोकांना या तारखेंना दि. १५/०३/२०२६ ते दि. ११/०५/२०२६ काळजी घ्यावी लागले.

