'शापित' किल्ला! १०० खोल्यांचा ३०० वर्षे जुना महाल... 'या' राजाच्या विश्वासघाताची काळी कहाणी

Vrushal Karmarkar
झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये पिथोरिया नावाचा एक किल्ला आहे. केवळ संपूर्ण परिसर आणि शहरावरच वीज पडली नाही, तर फक्त याच किल्ल्यावर वीज पडली होती.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
इतकेच नाही, तर या किल्ल्यामागे एक कहाणी आहे. छोटा नागपूर प्रदेशात आपले पाय रोवताना ब्रिटिशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
असे म्हटले जाते की, याच काळात ब्रिटिश अधिकारी थॉमस विल्किन्सन राजा जगतपाल सिंग यांच्या सैन्यात सामील झाले होते. त्या काळी राजा जगतपाल सिंग पिथोरियावर राज्य करत होते.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
ते त्यांच्या अनेक उदात्त कार्यांसाठी ओळखले जात होते आणि खूप लोकप्रिय होते, परंतु त्यांनी ब्रिटिशांशी हातमिळवणी केली. त्यांना महत्त्वपूर्ण माहिती देऊ लागले.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
त्यांनी त्यांना मदत करण्यास सुरुवात केली. ही प्रथा अनेक वर्षे चालू राहिली. जेव्हा ठाकूर विश्वनाथ शहादेव यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध मोहीम उघडली, तेव्हा राजा जगतपाल सिंग त्यांच्या बाजूने उभे राहिले.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
यामुळे ब्रिटिशांनी ठाकूर विश्वनाथ शहादेव यांना फाशी दिली. स्थानिकांच्या मते, जेव्हा क्रांतिकारक ठाकूर विश्वनाथ शहादेव यांना फाशी दिली जात होती, तेव्हा त्यांनी राजा जगतपाल सिंग यांना शाप दिला होता.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
भविष्यात त्याचे नाव कोणीही लक्षात ठेवणार नाही. त्याच्या भव्य शंभर खोल्यांच्या महालावर दरवर्षी वीज पडेल आणि जोपर्यंत किल्ला पूर्णपणे नष्ट होत नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहील.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
संपूर्ण गावामध्ये, दरवर्षी फक्त याच किल्ल्यावर वीज पडते आणि तो आता भग्नावस्थेत पोहोचला आहे. जेव्हा कधी पावसाळा असतो किंवा वीज पडते, तेव्हा ती फक्त याच महालावर पडते.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
ती १० मीटरच्या परिघातील कोणत्याही घरांवर किंवा इतर कोठेही पडत नाही. ती फक्त याच महालाच्या मध्यभागी पडते. लोकांना आश्चर्य वाटते की ती दरवर्षी इतक्या अचूकपणे कशी पडते.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
कदाचित एखाद्या शापामुळे असेल. शिवाय, स्थानिकांच्या मते रात्रीच्या वेळी इथून स्वयंपाकाचा एक अद्भुत सुगंध दरवळतो. जणू कोणीतरी मालपुआ, भाज्या आणि स्वादिष्ट खीर बनवत असावे.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
तिथे कोणीही नसल्यामुळे केवळ अवशेष असल्यामुळे, हे कोण करत आहे हे आम्हाला कळत नाही. आम्ही अनेक वेळा आत डोकावून पाहण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्हाला काहीही सापडले नाही.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
शिवाय, रात्री 'भारत माता की जय' सारख्या घोषणा अनेकदा ऐकू येतात. इथे पैंजणांचा आवाज ऐकू येतो. जणू कोणीतरी रात्रभर पैंजण घालून नाचत आहे, असे वाटते.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal
अशा गोष्टी सामान्य आहेत. म्हणूनच आम्ही रात्री त्या बाजूची खिडकी पूर्णपणे बंद ठेवतो. रात्री आत डोकावून पाहण्याचीही आमची हिंमत होत नाही.
Ranchi Pithoria Fort
ESakal