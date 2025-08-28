Mahabaleshwar Tourism : साताऱ्यातील महाबळेश्वरजवळचं 'हे' स्वर्गासारखं हिल स्टेशन पर्यटकांना टाकतंय मोहून!

स्वर्गासारखे हिल स्टेशन

महाराष्ट्रातील निसर्गरम्य हिल स्टेशन्समध्ये महाबळेश्वरचा विशेष समावेश होतो.

मन मोहून टाकणारे दृश्य

हिरव्यागार टेकड्या, थंडावा देणारे वातावरण आणि मन मोहून टाकणारे दृश्य यामुळे महाबळेश्वर नेहमीच पर्यटकांच्या पसंतीस उतरले आहे.

महाबळेश्वरजवळील आकर्षण

महाबळेश्वरला भेट दिल्यानंतर पर्यटकांसाठी आणखी एक सुंदर पर्याय अगदी जवळच उपलब्ध आहे.

पाचगणी हिल स्टेशन

हे ठिकाण म्हणजे पाचगणी हिल स्टेशन, जे महाबळेश्वरपासून केवळ १९.८ किमी अंतरावर वसलेले आहे.

नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेले पाचगणी

पाचगणी आपल्या अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्यामुळे नेहमीच पर्यटकांना आकर्षित करते. येथील गडद हिरवाई, शांत डोंगररांगा आणि स्वच्छ वातावरणामुळे मनाला वेगळाच ताजेपणा मिळतो.

डोंगररांगा आणि ढगांमध्ये फेरफटका

पाचगणीतील डोंगराळ परिसर इतका मोहक आहे, की पर्यटकांना येथे फिरताना जणू ढगांमध्ये चालत असल्याचा भास होतो. यामुळेच पाचगणीला "ढगांचे गाव" असेही म्हटले जाते.

महाबळेश्वर ते पाचगणी अंतर किती?

महाबळेश्वर ते पाचगणी हे अंतर फक्त १९.८ किमी असून रस्त्याने प्रवास करताना निसर्गाची अद्भुत दृश्ये अनुभवता येतात. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणे एकत्र अनुभवण्याची संधी पर्यटक सहज साधू शकतात.

