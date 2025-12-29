महादेवांची कृपा हवी आहे? सोमवारी नक्की करा हे उपाय

Monika Shinde

सोमवार

सोमवार हा दिवस भगवान शंकरांना अत्यंत प्रिय मानला जातो.

काही सोपे उपाय

या दिवशी श्रद्धेने केलेली पूजा आणि काही सोपे उपाय केल्यास जीवनातील अडचणी दूर होतात व मनोकामना पूर्ण होण्यास मदत मिळते.

पवित्र जल अर्पण करा

सोमवारी पहाटे स्नान करून जवळच्या शिवमंदिरात जा. शिवलिंगावर स्वच्छ पाणी किंवा गंगाजल अर्पण करा. असे केल्याने मन शुद्ध होते व सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

बेलपत्र वाहा

महादेवांना बेलपत्र अत्यंत प्रिय आहे. शिवलिंगावर तीन पानांचे बेलपत्र अर्पण करताना मनात इच्छा व्यक्त करा. यामुळे भोलेनाथ प्रसन्न होतात.

पंचामृताने अभिषेक करा

दूध, दही, तूप, मध आणि साखर यांचे मिश्रण करून महादेवांचा अभिषेक करा. हा अभिषेक आरोग्य, शांती आणि समृद्धीसाठी फलदायी मानला जातो.

पांढऱ्या वस्तूंचे दान करा

सोमवारी पांढऱ्या रंगाच्या वस्तू जसे की तांदूळ, दूध, साखर किंवा पांढरे कपडे गरजू लोकांना दान करा. यामुळे चंद्रदोष शांत होतो असे मानले जाते.

शिवचालिसाचे पठण करा

शिवमंदिरात किंवा घरी शुद्ध तुपाचा दिवा लावून श्रद्धेने शिवचालिसाचे पठण करा. यामुळे मनःशांती मिळते आणि महादेवांची कृपा सदैव राहते.

