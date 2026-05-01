महाराष्ट्राचा वारसा! 'ही' आहेत 2100 वर्ष जुनी प्राचीन मंदिरं अन् लेणी!

Aarti Badade

प्राचीन संस्कृतीचा अनमोल वारसा

आपल्या महाराष्ट्रात हजारो वर्षे जुनी मंदिरे आणि लेणी असून ती राज्याच्या समृद्ध इतिहासाची साक्ष देतात.

Ancient Temples of Maharashtra

|

Sakal

२१०० वर्षे जुनी पांडवलेणी (नाशिक)

नाशिकच्या त्रिरश्मी टेकडीवरील ही २४ लेणी बौद्ध भिक्खूंनी सातवाहन काळात अतिशय कल्पकतेने कोरली आहेत.

Ancient Temples of Maharashtra

|

Sakal

१८०० वर्षे जुने त्रिविक्रम मंदिर (तेर)

उस्मानाबादमधील तेर येथील हे मंदिर भगवान विष्णूच्या त्रिविक्रम अवताराला समर्पित असलेले एक अतिशय दुर्मिळ स्थळ आहे.

Ancient Temples of Maharashtra

|

Sakal

१२५० वर्षे जुने कैलास मंदिर (वेरूळ)

राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम यांनी एकाच अखंड पाषाणातून वरून खाली कोरलेले हे मंदिर जगातील एक अद्भूत आश्चर्य आहे.

Ancient Temples of Maharashtra

|

Sakal

कैलास पर्वताची अद्भूत प्रतिकृती

भगवान शिवाला समर्पित असलेल्या या मंदिरावर द्रविड शैलीतील कोरीवकाम आणि भव्य हत्तींच्या मूर्ती आपले मन मोहून टाकतात.

Ancient Temples of Maharashtra

|

Sakal

९६० वर्षे जुने अमरेश्वर मंदिर

ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेले हे मंदिर सुमारे १० व्या शतकातील असून एएसआय (ASI) द्वारे संरक्षित आहे.

Ancient Temples of Maharashtra

|

Sakal

इतिहासावर प्रकाश टाकणारे शिलालेख

या प्राचीन मंदिरांमधील आणि लेण्यांमधील शिलालेख आपल्याला सातवाहन आणि राष्ट्रकूट काळातील थोर पराक्रमाची माहिती देतात.

Ancient Temples of Maharashtra

|

Sakal

चवीचा जबरदस्त तडका... महाराष्ट्रातील 'हे' मसाले प्रत्येक घास करतात खास!

Traditional spices of Maharashtra

|

Sakal

येथे क्लिक करा