महाराष्ट्राचा वारसा! 'ही' आहेत 2100 वर्ष जुनी प्राचीन मंदिरं अन् लेणी!

Aarti Badade
आपल्या महाराष्ट्रात हजारो वर्षे जुनी मंदिरे आणि लेणी असून ती राज्याच्या समृद्ध इतिहासाची साक्ष देतात.
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal
नाशिकच्या त्रिरश्मी टेकडीवरील ही २४ लेणी बौद्ध भिक्खूंनी सातवाहन काळात अतिशय कल्पकतेने कोरली आहेत.
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal
उस्मानाबादमधील तेर येथील हे मंदिर भगवान विष्णूच्या त्रिविक्रम अवताराला समर्पित असलेले एक अतिशय दुर्मिळ स्थळ आहे.
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal
राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम यांनी एकाच अखंड पाषाणातून वरून खाली कोरलेले हे मंदिर जगातील एक अद्भूत आश्चर्य आहे.
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal
भगवान शिवाला समर्पित असलेल्या या मंदिरावर द्रविड शैलीतील कोरीवकाम आणि भव्य हत्तींच्या मूर्ती आपले मन मोहून टाकतात.
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal
ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेले हे मंदिर सुमारे १० व्या शतकातील असून एएसआय (ASI) द्वारे संरक्षित आहे.
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal
या प्राचीन मंदिरांमधील आणि लेण्यांमधील शिलालेख आपल्याला सातवाहन आणि राष्ट्रकूट काळातील थोर पराक्रमाची माहिती देतात.
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal
