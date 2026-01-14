Makar Sankranti: मकर संक्रांतीत काळा रंग का शुभ मानला जातो?

Monika Shinde
हिंदू धर्मात सामान्यतः काळा रंग अशुभ मानला जातो. मात्र मकर संक्रांतीत हाच रंग शुभ मानला जातो. चला तर जाणून घेऊयात काय आहे यामागचं खरं कारण
Cultural Significance of Black Color in Makar Sankranti
esakal
मकर संक्रांती हिवाळ्यात येतो. काळा रंग उष्णता शोषून घेतो, त्यामुळे थंडीच्या दिवसांत शरीराचे तापमान टिकवायला मदत होते.
या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो. काळा रंग अंगावर धरल्याने थंडीपासून संरक्षण मिळते.
सणाच्या शुभतेसाठी काळ्या रंगाची साड्या किंवा कपडे परिधान करण्याची प्रथा आहे. ही प्रथा विशेषतः महाराष्ट्रात जास्त पाळली जाते.
नवविवाहित स्त्रिया आणि लहान मुले या दिवशी काळ्या रंगाचे कपडे आवर्जून घालतात. ही परंपरा सौभाग्य आणि समृद्धी दर्शवते.
काळा रंग नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करतो आणि मनात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतो.
इतर दिवस अशुभ मानला जाणारा काळा रंग मकर संक्रांतीच्या दिवशी सौभाग्य, समृद्धी आणि उष्णतेचे प्रतीक मानला जातो.
