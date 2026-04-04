इराणच्या राजामुळे मराठीला शब्द मिळाला 'शाब्बास'... काय आहे स्टोरी?

Sandip Kapde
‘शाब्बास’ हा शब्द मराठीत फारसी भाषेतून आला आहे.
Origin of ‘Shabash’ Explained
esakal
मराठीमध्ये अनेक शब्द अरबी आणि फारसी भाषांच्या संपर्कातून रूजले.
‘कहाणी शब्दांची: मराठी भाषेच्या जडणघडणीची’ या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे.
‘शाह अब्बास’ नावाच्या इराणी राजाशी या शब्दाचा संबंध जोडला जातो.
शाह अब्बास हवामानाचे अचूक अंदाज सांगायचा, अशी कथा सांगितली जाते.
लोक बरोबर उत्तर देणाऱ्याला ‘हा तर शाह अब्बास!’ म्हणू लागले.
कालांतराने ‘शाह अब्बास’ हा शब्द ‘शाब्बास’ असा झाला.
मात्र ही कथा दंतकथा असून खरी व्युत्पत्ती वेगळी आहे.
फारसीतील ‘शाब्दाश’ या शब्दापासून ‘शाब्बास’ तयार झाला आहे.
‘शाब्दाश’ म्हणजे वाहवा, अभिनंदन किंवा कौतुक असा होतो.
त्यावरून ‘शाबाशी’ आणि ‘शाबासकी’ हे शब्दही तयार झाले.
मराठीत याचा अर्थ ‘धन्यवाद’ किंवा ‘कौतुक’ असा होतो.
आजकाल अशा शब्दांचा वापर हळूहळू कमी होत चालला आहे.
इंग्रजी भाषेच्या वाढत्या प्रभावामुळे स्थानिक शब्द मागे पडत आहेत.
त्यामुळे मराठी भाषेचे वैशिष्ट्य जपण्यासाठी अशा शब्दांचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.
