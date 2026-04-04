इराणच्या राजामुळे मराठीला शब्द मिळाला 'शाब्बास'... काय आहे स्टोरी?

Sandip Kapde

उगम –

‘शाब्बास’ हा शब्द मराठीत फारसी भाषेतून आला आहे.

Origin of ‘Shabash’ Explained

|

esakal

भाषासंगम –

मराठीमध्ये अनेक शब्द अरबी आणि फारसी भाषांच्या संपर्कातून रूजले.

संदर्भ –

‘कहाणी शब्दांची: मराठी भाषेच्या जडणघडणीची’ या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे.

दंतकथा –

‘शाह अब्बास’ नावाच्या इराणी राजाशी या शब्दाचा संबंध जोडला जातो.

कीर्ती –

शाह अब्बास हवामानाचे अचूक अंदाज सांगायचा, अशी कथा सांगितली जाते.

उत्पत्ती –

लोक बरोबर उत्तर देणाऱ्याला ‘हा तर शाह अब्बास!’ म्हणू लागले.

परिवर्तन –

कालांतराने ‘शाह अब्बास’ हा शब्द ‘शाब्बास’ असा झाला.

वास्तव –

मात्र ही कथा दंतकथा असून खरी व्युत्पत्ती वेगळी आहे.

मूळ –

फारसीतील ‘शाब्दाश’ या शब्दापासून ‘शाब्बास’ तयार झाला आहे.

अर्थ –

‘शाब्दाश’ म्हणजे वाहवा, अभिनंदन किंवा कौतुक असा होतो.

वापर –

त्यावरून ‘शाबाशी’ आणि ‘शाबासकी’ हे शब्दही तयार झाले.

पर्याय –

मराठीत याचा अर्थ ‘धन्यवाद’ किंवा ‘कौतुक’ असा होतो.

बदल –

आजकाल अशा शब्दांचा वापर हळूहळू कमी होत चालला आहे.

प्रभाव –

इंग्रजी भाषेच्या वाढत्या प्रभावामुळे स्थानिक शब्द मागे पडत आहेत.

चिंतन –

त्यामुळे मराठी भाषेचे वैशिष्ट्य जपण्यासाठी अशा शब्दांचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.

