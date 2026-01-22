मुंबई महापालिकेचा महापौर पदाचा प्रवास... 2000 पासून आतापर्यंत कोणत्या कोट्याचा महापौर होता? वाचा...

Mansi Khambe

प्रभावी महापालिका

मुंबई महापालिका (BMC) ही देशातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावी महापालिका मानली जाते. महापौर पद हे आरक्षण पद्धतीनुसार ठरवले जाते.

महापौर

2000 सालापासून आजपर्यंत महापालिकेचे महापौर कोणत्या कोट्यातून झाले, हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. मुंबईचा महापौर यावेळी पुन्हा एकदा सर्वसाधारण प्रवर्गातून असेल.

आरक्षण जाहीर

महापालिकेच्या महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. विशेष म्हणजे सलग तिसऱ्यांदा मुंबईला सर्वसाधारण प्रवर्गातून महापौर मिळणार आहे.

2000 – सामान्य कोटा, हरेश्वर पाटील

2000 साली महापौर पद सामान्य (ओपन) प्रवर्गासाठी राखीव होते. या काळात हरेश्वर पाटील यांनी महापौर म्हणून काम पाहिले.

2002 – अनुसूचित जात (SC) कोटा, महादेव देवळे

2002 मध्ये महापौर पद अनुसूचित जात प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. या आरक्षणाअंतर्गत महादेव देवळे यांची महापौरपदी निवड झाली.

2005 – सामान्य कोटा, दत्ताजी दळवी

2005 मध्ये पुन्हा एकदा महापौर पद सामान्य प्रवर्गात गेले. या काळात दत्ताजी दळवी यांनी जबाबदारी सांभाळली.

2007 – ओबीसी महिला कोटा, डॉ. शुभा राऊळ

2007 मध्ये महापौर पद ओबीसी महिला आरक्षणासाठी राखीव होते. डॉ. शुभा राऊळ या मुंबईच्या महापौर झाल्या. महिला आरक्षणाचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

2009 – सामान्य महिला कोटा, श्रद्धा जाधव

2009 साली महापौर पद सामान्य महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. श्रद्धा जाधव यांनी महापौरपद भूषवले.

2012 – सामान्य कोटा, सुनील प्रभू

2012 मध्ये महापौर पद पुन्हा सामान्य (ओपन) कोट्यात आले. सुनील प्रभू हे या काळातील महापौर होते.

2014 – अनुसूचित जात महिला कोटा, स्नेहल आंबेकर

2014 मध्ये महापौर पद अनुसूचित जात महिला (SC Women) या आरक्षणासाठी निश्चित झाले. स्नेहल आंबेकर या या पदावर निवडून आल्या.

2017 – सामान्य कोटा, विश्वनाथ महाडेश्वर

2017 मध्ये महापौर पद सामान्य प्रवर्गासाठी होते. विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी महापौर म्हणून काम पाहिले.

2020 – सामान्य महिला कोटा, किशोरी पेडणेकर

2020 मध्ये महापौर पद सामान्य महिला कोट्यासाठी राखीव होते. किशोरी पेडणेकर या मुंबईच्या महापौर झाल्या. त्यांच्यानंतर महापालिकेवर प्रशासक राजवट लागू झाली.

