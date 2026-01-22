मुंबई महापालिकेचा महापौर पदाचा प्रवास... 2000 पासून आतापर्यंत कोणत्या कोट्याचा महापौर होता? वाचा...

Mansi Khambe
मुंबई महापालिका (BMC) ही देशातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावी महापालिका मानली जाते. महापौर पद हे आरक्षण पद्धतीनुसार ठरवले जाते.
2000 सालापासून आजपर्यंत महापालिकेचे महापौर कोणत्या कोट्यातून झाले, हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. मुंबईचा महापौर यावेळी पुन्हा एकदा सर्वसाधारण प्रवर्गातून असेल.
महापालिकेच्या महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. विशेष म्हणजे सलग तिसऱ्यांदा मुंबईला सर्वसाधारण प्रवर्गातून महापौर मिळणार आहे.
2000 साली महापौर पद सामान्य (ओपन) प्रवर्गासाठी राखीव होते. या काळात हरेश्वर पाटील यांनी महापौर म्हणून काम पाहिले.
2002 मध्ये महापौर पद अनुसूचित जात प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. या आरक्षणाअंतर्गत महादेव देवळे यांची महापौरपदी निवड झाली.
2005 मध्ये पुन्हा एकदा महापौर पद सामान्य प्रवर्गात गेले. या काळात दत्ताजी दळवी यांनी जबाबदारी सांभाळली.
2007 मध्ये महापौर पद ओबीसी महिला आरक्षणासाठी राखीव होते. डॉ. शुभा राऊळ या मुंबईच्या महापौर झाल्या. महिला आरक्षणाचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
2009 साली महापौर पद सामान्य महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. श्रद्धा जाधव यांनी महापौरपद भूषवले.
2012 मध्ये महापौर पद पुन्हा सामान्य (ओपन) कोट्यात आले. सुनील प्रभू हे या काळातील महापौर होते.
2014 मध्ये महापौर पद अनुसूचित जात महिला (SC Women) या आरक्षणासाठी निश्चित झाले. स्नेहल आंबेकर या या पदावर निवडून आल्या.
2017 मध्ये महापौर पद सामान्य प्रवर्गासाठी होते. विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी महापौर म्हणून काम पाहिले.
2020 मध्ये महापौर पद सामान्य महिला कोट्यासाठी राखीव होते. किशोरी पेडणेकर या मुंबईच्या महापौर झाल्या. त्यांच्यानंतर महापालिकेवर प्रशासक राजवट लागू झाली.
